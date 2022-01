SG Ulrichskirchen setzt auf die Jugend

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 14:47

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Christian Streicher, Trainer der Sportgemeinschaft Ulkrichskirchen, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Weinviertel Süd nach sieben Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage mit 24 Punkten auf Rang zwei. Fünf Zähler hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Kronberg. In Ulrichskirchen setzen Obmann Gerhard Schödl und sein Coach Streicher aber trotz der tollen Ausgangsposition auch im Frühjahr 2022 voll auf die eigene Jugend.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christian Streicher: "Es war meine klare Zielsetzung als Trainer, um den Herbstmeistertitel mitzuspielen. Trotzdem bin ich mit Platz zwei im Herbst nicht unzufrieden. Obwohl wir das letzte entscheidende Spiel aufgrund von Verletzungspech und auch dahingehenden Routinemangel recht knapp verloren haben. Nach genauerer Betrachtung der Herbstsaison war der zweite Platz aber schon das Maximum, was es zu erreichen gab."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Streicher: "Die Stimmung im Verein möchte ich als gut bezeichnen. Ich denke es ist wichtig, dass auf allen Ebenen ehrlich und direkt kommuniziert wird."

Mehr Impulse im Offensivspiel erwartet

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Streicher: "Handlungsbedarf bestand den auf zentralen Mittelfeldpositionen. Mit den Zugängen von Alexander Maric (St. Andrä-Wördern) und Jonas Tratter (Hörbranz) erwarte ich mir deutliche Impulse im Offensivspiel und strukturiertere Vorgehensweise im Ballbesitz."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Streicher: "Wir hatten Emre Kanceltik als Kreativspieler für die Offensive verpflichtet. Leider musste er sich einer Knieoperation unterziehen und ich hatte dadurch in der Offensive recht wenige Möglichkeiten, musste improvisieren und unsere Spielweise in erster Linie auf eine kompakte Defensive ausrichten. Darunter litt naturgemäß die Attraktivität unserer Auftritte. Im Moment gibt es keine Kranken und Verletzten zu beklagen. Einige Spieler kommen allerdings aus einer Verletzungspause zurück und man muss zuwarten, wie schnell sie sich einen optimalen körperlichen Zustand erarbeiten können."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Streicher: "Wir wollen die jungen einheimischen Spieler mit gutem Potential, weiterentwickeln. Sie sind zwischen 18 und 22 Jahre und werden innerhalb der nächsten zwei Jahre ihre größten Entwicklungssprünge machen. Sie werden und sollen nächstes Meisterschaftsjahr auch dann schon tragende Rollen in der Kampfmannschaft bekleiden. Sollten wir am letzten Spieltag ein Meisterschaftsfinale haben werden wir alles daran setzten die erfolgreiche Arbeit mit einem Titel zu beenden. Die grundsätzliche Planung ist aber eine mehrjährige und somit hat die laufende Meisterschaft nicht oberste Priorität."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Streicher: "Ich hoffe, die Meisterschaft kann ohne Probleme durchgezogen werden. Spieler, Fans und Funktionäre hätten sich das verdient."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Streicher: "Kronberg (mit dem Bonus von fünf Punkten Vorsprung) aber auch Gaweinstal und Großschweinbarth."