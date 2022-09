Leitzersdorf demontiert Kreuzstetten

Details Montag, 05. September 2022 00:54

2. Klasse Weinviertel Süd: Etwa 70 Fußballfans kamen nach Kreuzstetten, um sich das Spiel der 3. Runde, zwischen dem FC Kreuzstetten und dem USV Leitzersdorf, anzusehen. Mit einer 1:5-Niederlage hat Kreuzstetten auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Leitzersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dusan Vala traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Christian Klein bereits wenig später besorgte (12.). Vala brachte den FC Kreuzstetten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 23. und 43. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Dreierpack von Vala

Für das 4:1 des USV Leitzersdorf sorgte Alexander Zotter, der in Minute 62 zur Stelle war. Dominic Weisi stellte schließlich in der 82. Minute den 5:1-Sieg für den Gast sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Leitzersdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kreuzstetten.

Neben dem FC Kreuzstetten gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legten die Gastgeber hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der USV Leitzersdorf nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Kreuzstetten tritt am Freitag bei der SG Ulrichskirchen an. Für Leitzersdorf geht es am kommenden Sonntag beim USV Schrick weiter.

2. Klasse Weinviertel Süd: FC Kreuzstetten – USV Leitzersdorf, 1:5 (1:3)

82 Dominic Weisi 1:5

62 Alexander Zotter 1:4

43 Dusan Vala 1:3

23 Dusan Vala 1:2

12 Christian Klein 1:1

6 Dusan Vala 0:1