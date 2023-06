Leitzersdorf gewinnt Spitzenspiel bei Langenzersdorf

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:02

2. Klasse Weinviertel Süd: Die Differenz von einem Treffer brachte den Gästen gegen Langenzersdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten des SV Langenzersdorf geendet.

Die Gäste kamen schon nach acht Minuten zu ersten großen Chance. Lukas Kaltenbrunner brachte den Tabellenführer dann in der 20. Minute ins Hintertreffen. Die Heimelf drängte nun nach vorne, doch die Gäste waren immer wiede rim Konter gefährlich. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Lorenz Hafner seine Chance und schoss, nach schöner Vorarbeit von Nico Haferl, das 1:1 (43.) für die Heimmannschaft. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 50. Minute nutze Alexander Zotter einen Abwehrfehler der Heimelf und erzielte das 2:1 für Leitzersdorf. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für den USV Leitzersdorf. Langenzersdorf wurde mit 2:1 besiegt.

Nach 22 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den Meister SV Langenzersdorf 51 Zähler zu Buche.

Trotz des Sieges bleibt Leitzersdorf auf Platz zwei. Mit 65 geschossenen Toren gehört der USV Leitzersdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Weinviertel Süd. Nur viermal gab sich Leitzersdorf bisher geschlagen. Der USV Leitzersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Langenzersdorf – USV Leitzersdorf, 1:2 (1:1)

50 Alexander Zotter 1:2

43 Lorenz Hafner 1:1

20 Lukas Kaltenbrunner 0:1

