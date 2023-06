Leitzersdorf gewinnt gegen Hohenruppersdorf

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel Süd: Leitzersdorf gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte vor 50 Besuchern mit 4:2 gegen Hohenruppersdorf. Pflichtgemäß strich der USV Leitzersdorf gegen den SC Hohenruppersdorf drei Zähler ein. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Leitzersdorf hatte mit 4:0 gewonnen.

Die Gastgeber gingen durch Georg Reich in der 26. Minute in Führung. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Alessandro Bijelonjic das 1:1 zugunsten von Hohenruppersdorf (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der vermeintliche Underdog schoockte dann den Favoriten. In der 52. Minute brachte Bijelonjic den Ball im Netz des USV Leitzersdorf unter. Lukas Kaltenbrunner schoss für Leitzersdorf in der 71. Minute das zweite Tor und glich zum 2:2 aus. In Minute 74 bejubelte der USV Leitzersdorf das 3:2 durch Michael Öller. Kurz vor Ultimo war noch Bernhard Fischill zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Leitzersdorf verantwortlich (85.). Am Ende verbuchte der USV Leitzersdorf gegen den SC Hohenruppersdorf die maximale Punkteausbeute.

Schwerarbeit gegen das Tabellenschlusslicht

Leitzersdorf steht kurz vor dem Ende der Saison auf Platz zwei knapp und somit hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Dass die Offensive des USV Leitzersdorf zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt Leitzersdorf auf insgesamt 63 Treffer. Der USV Leitzersdorf weist mit 15 Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Leitzersdorf sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit 82 Gegentreffern stellte Hohenruppersdorf die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 22 Spielen finden sich die Gäste in der unteren Tabellenhälfte wieder und können sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Weinviertel Süd vorbereiten. Gefahr strahlte der Angriff des SC Hohenruppersdorf in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 18 Treffern kam Hohenruppersdorf. Mit der Note ungenügend endet eine äußerst schlechte Saison für den SC Hohenruppersdorf. Die katastrophale Bilanz: ein Sieg, ein Remis und 20 Niederlagen. In den letzten Partien hatte Hohenruppersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der USV Leitzersdorf wird am kommenden Freitag vom SV Langenzersdorf empfangen.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Leitzersdorf – SC Hohenruppersdorf, 4:2 (1:1)

85 Bernhard Fischill 4:2

74 Michael Oeller 3:2

71 Lukas Kaltenbrunner 2:2

52 Alessandro Bijelonjic 1:2

40 Alessandro Bijelonjic 1:1

26 Georg Reich 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei