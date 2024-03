Nächste Pleite für Kreuzstetten gegen Schrattenberg/H.

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:16

2. Klasse Weinviertel: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten vor knapp 80 Fans mit 3:2 gegen den FC Kreuzstetten für sich entschied. Die Ausgangslage sprach für Schrattenberg/Herrnbaumgarten, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Frantisek Vlcek brachte die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten in der 16. Minute in Front. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Vlcek schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (54.). Mit dem 3:0 durch Jan Hromek schien die Partie bereits in der 59. Minute mit Schrattenberg/Herrnbaumgarten einen sicheren Sieger zu haben. Doch die Gäste machten es nochmal spannend. Lukas Niernsee schoss die Kugel zum 1:3 für Kreuzstetten über die Linie (81.). Wenig später behauptete sich der FC Kreuzstetten gegen die Hintermannschaft der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Neuer Spielstand: 2:3 (89.). Schließlich strich Schrattenberg/Herrnbaumgarten die Optimalausbeute gegen Kreuzstetten ein.

Schrattenberg/H. führt die zweite Tabellenhälfte an

Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg verbesserte sich Schrattenberg/Herrnbaumgarten im Klassement auf Platz zehn. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Mit nur sieben Zählern auf der Habenseite ziert der FC Kreuzstetten das Tabellenende der 2. Klasse Weinviertel. Die Gäste mussten sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kreuzstetten insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der FC Kreuzstetten hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Schrattenberg/Herrnbaumgarten tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 20:00 Uhr, bei der SG Ulrichskirchen an. Zwei Tage später (15:30 Uhr) empfängt Kreuzstetten den FC Wilfersdorf.

2. Klasse Weinviertel: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – FC Kreuzstetten, 3:2 (1:0)

89 Felix Andreas Gross 3:2

81 Lukas Niernsee 3:1

59 Jan Hromek 3:0

54 Frantisek Vlcek 2:0

16 Frantisek Vlcek 1:0

