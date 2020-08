Ybbsitz dreht das Spiel nach frühem Rückstand und holt zum Start drei Punkte

Details Montag, 24. August 2020 14:36

Beinahe hätte es in der 1. Runde der 2. Klasse Ybbstal eine große Überraschung gegeben. Außenseiter FC Hollenstein ging im Auftaktspiel gegen den SCU Ybbsitz früh mit 2:0 in Führung. Doch der Spitzenreiter in der abgebrochenen Vorsaison schlug noch in der ersten Hälfte zurück und sicherte sich am Ende drei wichtige Punkte zum Start. Hollenstein kann auf diese Leistung durchaus aufbauen und hofft in der nächsten Runde gegen Aschbach auf die ersten Zähler.

Die Hausherren erwischten im ersten Bewerbsspiel seit neun Monaten einen Auftakt nach Maß. Es sollte nur zwei Minuten dauern, da zappelte der Ball bereits zum ersten Mal im Netz. Nach einem hohen Ball war Markus Perger goldrichtig zur Stelle und konnte zum überraschend 1:0 für Hollenstein treffen. Der Dominator der Vorsaison schien geschockt und fand nicht ins Spiel. Die Hausherren zeigte ein starkes Spiel und wurde jäh dafür belohnt. Nach nur neun Spielminuten stand es bereits 2:0 für die Schnabler-Elf. Michael Mensing versuchte es mit einem Schuss aus der Distanz. Gästegoalie Patrick Pretschuh musste sich diesem geschlagen geben.

Ybbsitz kommt durch Wodicka zurück ins Spiel

Erst Mitte des ersten Durchgangs schaffte es Ybbsitz etwas mehr Struktur ins Spiel zu bekommen. So übernahmen die Gäste nach und nach das Kommando. In Minute 26 konnte man schließlich daraus Kapital schlagen. Nach einer sehenswerten Einzelleistung von Felix Wodicka konnte die Sovtic-Elf verkürzen - nur noch 1:2. Rund zehn Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. Nach einem Zweikampf im Strafraum ertönte die Pfeife von Schiedsrichter Bernhard Streitner - Elfmeter für Ybbsitz. Felix Wodicka trat an und überwand Schlussmann Markus Bräuer zum 2:2. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

Die Heimelf wirkte durch den Ausgleich demoralisiert und so kam Ybbsitz in Hälfte zwei immer mehr auf. Mehrmals zeigte man sehenswerte Offensivaktionen. Es sollte bis zur 61. Minute dauern, ehe der erlösende Führungstreffer fiel. Michael Berger war nach einer Heriengabe zur Stelle und konnte für seine Farben zum 3:2 treffen. Danach kontrollierte die Sovtic-Elf das Spiel. Hollenstein war bemüht, den Ausgleich zu schaffen, fand zunächst jedoch keine geeigneten Mittel. Kurz vor dem Abpfiff sollte die Schnabler-Elf noch zu einem Hochkaräter kommen, ließ diesen jedoch liegen. So blieb es am Ende beim 3:2 Ybbsitz, das sich über einen gelungenen Auftakt freuen darf.

Stimme zum Spiel:

Paul Edelsegger (Sportl. Leiter Ybbsitz): "Wir waren am Beginn nicht zu 100 Prozent da und haben uns so zwei frühe Tore gefangen. Danach sind wir aber aufgewacht und gut zurückgekommen. Es war ein hartes Spiel für uns und nicht leicht zu gewinnen. In Summe war es aber über weite Strecken so, wie wir uns das erwartet haben."

Die Besten bei Ybbsitz: Lukas Hanger, Jan Plank, Felix Wodicka

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten