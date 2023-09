Bischofstetten bezwingt Nöchling in einem torreichen Duell

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Vor rund 70 Zuschauern trafen am Samstag der SPU TSV Nöchling und die SU Bischofstetten aufeinander. Durch ein 5:3 holte sich die SU Bischofstetten drei Punkte bei der SPU TSV Nöchling. Pflichtgemäß strich die SU Bischofstetten gegen Nöchling drei Zähler ein.

Bischofstetten ging durch Artur Minin schon in der zehnten Minute in Führung. Für das 1:1 der SPU TSV Nöchling zeichnete Florian Schachenhofer verantwortlich (23.). Minin traf kurz vor und kurz nach der Pause. Minin brachte Nöchling per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 48. Minute vollstreckte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Jakub Slowik, als er das 4:1 für die SU Bischofstetten besorgte (50.). Wenig später behauptete sich die SPU TSV Nöchling gegen die Hintermannschaft des Tabellenführers und Matthäus Schachenhofer ließ sich feiern. Neuer Spielstand: 2:4 (55.). Mit dem 5:2 von Ondrej Gabor für Bischofstetten war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Manuel Leonhartsberger verkürzte für Nöchling später in der 68. Minute auf 3:5. Die 3:5-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Minin mit Dreierpack der Man of the Match

Trotz der Schlappe behält die SPU TSV Nöchling den achten Tabellenplatz bei. Nöchling verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Nur einmal ging die SPU TSV Nöchling in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der SU Bischofstetten stets gesorgt, mehr Tore als die SU Bischofstetten (25) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Yspertal/AV. Bischofst. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich die SU Bischofstetten selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nöchling tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SG Waldhausen/Gloxwald an. Zwei Tage später empfängt die SU Bischofstetten den SV Fraiss Bau Krummnussbaum.

2. Klasse Yspertal/AV: SPU TSV Nöchling – SU Bischofstetten, 3:5 (1:2)

68 Manuel Leonhartsberger 3:5

56 Ondrej Gabor 2:5

55 Matthaeus Schachenhofer 2:4

50 Jakub Slowik 1:4

48 Artur Minin 1:3

47 Artur Minin 1:2

23 Florian Schachenhofer 1:1

10 Artur Minin 0:1

