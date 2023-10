FCU Frankenfels demontiert SV Erlauf

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: 120 Besucher kamen zu diesem Spiel der 8. Runde nach Erlauf. Der SV Erlauf blieb gegen den FCU Frankenfels chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Frankenfels war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Der SV Erlauf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Juraj Kroslak das schnelle 1:0 für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach erzielte. Zur Pause hatte der FCU Frankenfels eine hauchdünne Führung inne.

Traum Freistoß Traum Kopfball von Erlauf leider an die Stange! Scheichi16, Ticker-Reporter

Souveräner Auftritt der Gäste

Jonas Niederer erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 51 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 von Frankenfels sorgte Sascha Fahrngruber, der in Minute 84 zur Stelle war. Mario Wutzl stellte schließlich in der 88. Minute den 4:0-Sieg für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach sicher. Am Schluss siegte der FCU Frankenfels gegen den SV Erlauf.

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert der SV Erlauf das Tabellenende der 2. Klasse Yspertal/AV. Mit erschreckenden 26 Gegentoren stellen die Gastgeber die schlechteste Abwehr der Liga. Die schmerzliche Phase des SV Erlauf dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Der Sieg über den SV Erlauf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Frankenfels von Höherem träumen. Erfolgsgarant des FCU Frankenfels/Schwarzenbach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 27 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der FCU Frankenfels verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Frankenfels konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Defensivleistung des SV Erlauf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach offenbarte der SV Erlauf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für den SV Erlauf ist SG Ardagger / Viehdorf III 1c (Samstag, 12:30 Uhr). Der FCU Frankenfels misst sich am selben Tag mit dem USV Münichreith (15:30 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: SV Erlauf – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 0:4 (0:1)

88 Mario Wutzl 0:4

84 Sascha Fahrngruber 0:3

51 Jonas Niederer 0:2

7 Juraj Kroslak 0:1

