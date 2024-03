USV Ferschnitz verliert Spitzenspiel beim USV Münichreith

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 03:41

2. Klasse Yspertal/AV: Beim USV Münichreith gab es für den USV Intersport Winninger Ferschnitz vor etwas mehr als 20 Fans nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Münichreith die Nase vorn. Das Hinspiel gegen den Gastgeber hatte der USV Ferschnitz für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Der USV Münichreith erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andrej Majstinik traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 21. Minute erhöhte David Hametner auf 2:0 für USV Münichreith. Die Hintermannschaft von USV Ferschnitz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Hrosovsky macht den Sack zu

Als Bernhard Zehetner in Minute 80 die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten des USV Münichreith entschieden. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 83. Minute wieder ausgeglichen, als Majstinik von USV Münichreith die Gelb-Rote Karte kassierte. Patrick Zehetner traf kurz darauf zum 1:2 zugunsten des USV Intersport Winninger Ferschnitz (84.). Martin Hrosovsky stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den USV Münichreith her (89.). Schlussendlich verbuchte USV Münichreith gegen den USV Ferschnitz einen überzeugenden Heimerfolg.

Durch die drei Punkte gegen USV Ferschnitz verbesserte sich der USV Münichreith auf Platz vier. Die Angriffsreihe von USV Münichreith lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 48 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die letzten Resultate des USV Münichreith konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Der USV Intersport Winninger Ferschnitz hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Der USV Ferschnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für USV Münichreith ist die SU Bischofstetten (Samstag, 15:30 Uhr). USV Ferschnitz misst sich am selben Tag mit dem SKV St. Oswald (15:00 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – USV Intersport Winninger Ferschnitz, 3:1 (2:0)

89 Martin Hrosovsky 3:1

84 Patrick Zehetner 2:1

21 David Hametner 2:0

6 Andrej Majstinik 1:0

Details

