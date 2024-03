Zwei-Tore-Mann Schachenhofer reicht TSV Nöchling gegen Krummnussbaum nicht

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:19

2. Klasse Yspertal/AV: Im Spiel von SV Krummnußbaum gegen TSV Nöchling gab es vor rund 120 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SV Krummnußbaum. SV Krummnußbaum wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Fabian Schachenhofer sein Team in der sechsten Minute per direkt verwandelten Eckball.

Tor, Toor, Tooor für SPU TSV Nöchling zum 0:1 durch durch die Nr. 10 Fabian Schachenhofer per direktem Eckball. Bautschii, Ticker-Reporter

Christoph Schmidinger schockte die SPU TSV Nöchling und drehte die Partie mit seinem Elfmeter-Doppelpack für den SV Krummnußbaum (15./37.). In der 42. Minute war Schachenhofer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle.

Tor, Toor, Tooor für SPU TSV Nöchling zum 2:2 durch die Nr. 10 Fabian Schachenhofer per direktem Freistoß. Bautschii, Ticker-Reporter

Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Drei Elfer bringen drei Punkte

Nach einer knappen Stunde ging SV Krummnußbaum durch den dritten Elfmeter-Treffer von Schmidinger in Führung (58.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Der SV Krummnußbaum behauptet nach dem Erfolg über TSV Nöchling den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von SV Krummnußbaum funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 60-mal zu. Der SV Krummnußbaum knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Krummnußbaum elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Der SV Krummnußbaum erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz der Niederlage belegt die SPU TSV Nöchling weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

In zwei Wochen trifft SV Krummnußbaum auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 14.04.2024 beim SV Yspertal antritt. Als Nächstes steht TSV Nöchling SV Yspertal gegenüber (Sonntag, 16:30 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: SV Krummnußbaum – SPU TSV Nöchling, 3:2 (2:2)

58 Christoph Schmidinger 3:2

42 Fabian Schachenhofer 2:2

37 Christoph Schmidinger 2:1

15 Christoph Schmidinger 1:1

6 Fabian Schachenhofer 0:1

