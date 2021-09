SV Jauerling holt sich in Pöggstall Watsche ab

Details Montag, 20. September 2021 03:42

2. Klasse Yspertal/AV: Beim Union Sportclub Pöggstall Jägerbau holte sich der SV Jauerling eine 1:5-Schlappe ab. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der USC Pöggstall als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Vor einer Kulisse von 155 Zuschauern war es Clemens Klammer, der das 1:0 für den Gastgeber erzielte. Lukas Schmid beförderte das Leder zum 2:0 des USCP über die Linie (32.). Die Überlegenheit des Union Sportclub Pöggstall Jägerbau spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Ehrentreffer per Elfmeter

Für ruhige Verhältnisse sorgte der USCP, als Sebastian Müller das 3:0 besorgte (46.). Für das 1:3 des SV Jauerling zeichnete Martin Surala per Elfmeter verantwortlich (66.). David Schroll vollendete zum fünften Tagestreffer in der 68. Spielminute. Kurz vor Schluss traf Simon Pichler für den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau (92.). Am Ende kam der USC Pöggstall gegen Jauerling zu einem verdienten Sieg.

Beim USCP präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position elf. In dieser Saison sammelte der USCP bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau gerät der SV Jauerling immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist beim SV Jauerling verbesserungswürdig, was man an den erst sieben geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Jauerling musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Jauerling insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für den SV Jauerling sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

2. Klasse Yspertal/AV: Union Sportclub Pöggstall Jägerbau – SV Jauerling, 5:1 (3:0)

5 Clemens Klammer 1:0

32 Lukas Schmid 2:0

46 Sebastian Mueller 3:0

66 Martin Surala 3:1

68 David Schroll 4:1

92 Simon Pichler 5:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!