Weiten bricht bei Münichreith ein

2. Klasse Yspertal/AV: Mit 0:4 verlor der USPV Weiten am vergangenen Samstag vor mehr als 60 Besuchern deutlich gegen den USV Münichreith. Münichreith erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Vladimir Simo brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn. Weiten brauchte den Ausgleich, aber die Führung des USV Münichreith hatte bis zur Pause Bestand. Pascal Neuzil versenkte die Kugel zum 2:0 für Münichreith (53.) Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Simo bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (70.). Lukas Ballwein gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV Münichreith (81.). Am Ende kam Münichreith gegen den USPV Weiten zu einem verdienten Sieg.

Simo-Doppelpack

Für den USV Münichreith ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Durch den klaren Erfolg über Weiten ist Münichreith weiter im Aufwind.

Der USPV Weiten befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den USV Münichreith weiter im Abwärtssog. Die Situation bei Weiten bleibt angespannt. Gegen Münichreith kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der USV Münichreith ist am Samstag auf Stippvisite bei der SPU TSV Nöchling. Am 13.11.2021 empfängt der USPV Weiten in der nächsten Partie Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – USPV Weiten, 4:0 (1:0)

28 Vladimir Simo 1:0

53 Pascal Neuzil 2:0

70 Vladimir Simo 3:0

81 Lukas Ballwein 4:0

