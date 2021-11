SV Erlauf blamiert sich beim USC Maria Taferl

Details Sonntag, 07. November 2021 03:20

2. Klasse Yspertal/AV: Obwohl der SV Erlauf auf dem Papier der klare Favorit war, mussten die Gäste gegen Maria Taferl vor rund 60 Besuchern eine überraschende 0:3-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Erlauf. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

Leo Lindenhofer war es, der vor 60 Zuschauern für den USC Maria Taferl den Führungstreffer besorgte (1.). Die Gastgeber vergaben noch weitere Möglichkeiten. Bis zur Pause fiel jedoch kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Michal Mikinic erhöhte für Maria Taferl auf 2:0 (69.). Durch ein Eigentor des SV Erlauf (Adrian Frühwirth) verbesserte der USC Maria Taferl den Spielstand auf 3:0 für sich (80.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Maria Taferl den SV Erlauf 3:0.

Überraschung perfekt

Im letzten Hinrundenspiel errang der USC Maria Taferl drei Zähler und weist als Tabellenelfter nun insgesamt zwölf Punkte auf. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Maria Taferl endlich wieder einmal drei Punkte.

Der Patzer des SV Erlauf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der SV Erlauf derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Erlauf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der USC Maria Taferl ist am Sonntag (14:00 Uhr) beim SKV St. Oswald zu Gast. Am 20.11.2021 empfängt der SV Erlauf in der nächsten Partie St. Oswald.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SV Erlauf, 3:0 (1:0)

1 Leo Lindenhofer 1:0

69 Michal Mikinic 2:0

80 Eigentor durch Adrian Fruehwirth 3:0

