Kantersieg gegen Münichreith: Nöchling auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 07. November 2021 03:26

2. Klasse Yspertal/AV: Münichreith kam gegen Nöchling vor etwa 100 Zuschauern mit 0:5 unter die Räder. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der SPU TSV Nöchling. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Der USV Münichreith geriet in der zwölften Minute durch Matthäus Schachenhofer ins Hintertreffen. Für das 2:0 von Nöchling zeichnete Fabian Schachenhofer verantwortlich (27.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit dem Freistoß-Tor zum 3:0 steuerte Fabian Schachenhofer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (51.). Manuel Grabner vollendete zum vierten Tagestreffer in der 69. Spielminute. Florian Schachenhofer gelang in den Schlussminuten per Elfmeter noch ein weiterer Treffer für die SPU TSV Nöchling (90.). Nach abgeklärter Leistung blickte Nöchling auf einen klaren Heimerfolg über Münichreith.

Schachenhofers: Garant für drei Punkte

Die SPU TSV Nöchling beißt sich in der Aufstiegszone fest. Die Offensivabteilung der Gastgeber funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Die Saisonbilanz von Nöchling sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte die SPU TSV Nöchling lediglich eine Niederlage ein. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Nöchling die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der USV Münichreith holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der Gast nimmt mit 14 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Münichreith verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Der USV Münichreith baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist die SPU TSV Nöchling zum USPV Weiten, zeitgleich empfängt Münichreith die USG Alpenvorland.

2. Klasse Yspertal/AV: SPU TSV Nöchling – USV Münichreith, 5:0 (2:0)

12 Matthaeus Schachenhofer 1:0

27 Fabian Schachenhofer 2:0

51 Fabian Schachenhofer 3:0

69 Manuel Grabner 4:0

90 Florian Schachenhofer 5:0

