Niederlage abgewendet: Leibens Golian trifft zum Unentschieden gegen Pöggstall

Sonntag, 14. November 2021

2. Klasse Yspertal/AV: Der SV Leiben wurde gegen den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau am Samstag vor rund 80 Fans der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 2:2 nicht hinaus. Über das Remis konnte sich der USC Pöggstall entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit SV Leiben.

Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus. Clemens Klammer traf kurz vor und kurz nach der Pause. Mit seinem schnellen Doppelpack (47./50.) zum 2:0 schockte Clemens Klammer Leiben. Die Gäste brauchten einige Zeit um offensiv Erfolge zu verbuchen. Das 1:2 des Gasts bejubelte Martin Eimer (79.). Der Treffer, der Dominik Golian in der 87. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Gedanklich hatte der USCP den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SV Leiben am Ende noch den Teilerfolg.

Golian verhindert Niederlage

Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der USC Pöggstall muss den Kampf um Punkte in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Die Stärke des USCP liegt in der Offensive – mit insgesamt 35 erzielten Treffern. Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die letzten Auftritte des USC Pöggstall waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Sicherlich ist das Ergebnis für Leiben nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Der SV Leiben weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Leiben blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Der USCP verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 13.03.2022 beim SV Erlauf wieder gefordert. Am Samstag empfängt der SV Leiben den SV Yspertal.

2. Klasse Yspertal/AV: Union Sportclub Pöggstall Jägerbau – SV Leiben, 2:2 (1:0)

47 Clemens Klammer 1:0

50 Clemens Klammer 2:0

79 Martin Eimer 2:1

87 Dominik Golian 2:2

