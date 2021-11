Niederlage gegen Viehdorf: Krise des SV Jauerling geht weiter

Details Sonntag, 14. November 2021 02:19

2. Klasse Yspertal/AV: Viehdorf kam gegen den SV Jauerling vor rund 25 Besuchern zu einem klaren 3:0-Erfolg. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der USV Viehdorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Irinel Andrei Stan trug sich in der 49. Spielminute in die Torschützenliste ein. Marius-Stefan Albu erhöhte für Viehdorf auf 2:0 (60.). Jakob Sallinger stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für den Gast sicher. Am Ende verbuchte der USV Viehdorf gegen Jauerling die maximale Punkteausbeute.

Viehdorf bleibt im Verfolgerfeld

Die Sorgen des SV Jauerling sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nur elf Treffern stellt das Heimteam den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Yspertal/AV. Der SV Jauerling musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Jauerling insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den SV Jauerling hält Viehdorf auch in der Tabelle gut im Rennen. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Viehdorf.

Die Defensivleistung des SV Jauerling lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Viehdorf offenbarte Jauerling eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Der SV Jauerling entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der USV Viehdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der SV Jauerling verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 13.03.2022 beim SV Kleinpöchlarn wieder gefordert. Am Samstag empfängt Viehdorf den USV Münichreith.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Jauerling – USV Viehdorf, 0:3 (0:0)

49 Irinel Andrei Stan 0:1

60 Marius-Stefan Albu 0:2

80 Jakob Sallinger 0:3

