Big Points gegen Nöchling: USG Alpenvorland auf Aufstiegskurs

Details Montag, 14. März 2022 01:43

2. Klasse Yspertal/AV: Rund 100 Besucher kamen zum Schlagerspiel der 16. Runde. Nöchling büßte mit der 1:3-Niederlage gegen die USG Alpenvorland die Tabellenführung ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die USG Alpenvorland die Nase vorn. Das Hinspiel war 5:2 zugunsten des Tabellenprimus ausgegangen.

Alexander Schnetzinger brachte die SPU TSV Nöchling in der dritten Minute ins Hintertreffen. Die USG Alpenvorland machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Freistoß-Treffer von Vladimir Balat (7.). Danach konnten die Hausherren den Zwei-Tore-Vorsprung halten und Gegentreffer vermeiden. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Führungswechsel in der 2. Klasse Yspertal/AV

Das 1:2 von Nöchling stellte Fabian Schachenhofer per Elfmeter sicher (65.). Schnetzinger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die USG Alpenvorland her (89.). In der Nachspielzeit sah Nöchling-Trainer Ihsan Inal, nach Kritik, noch die Gelb-Rote Karte (93.). Schlussendlich verbuchte die USG Alpenvorland gegen die SPU TSV Nöchling einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die USG Alpenvorland 35 Zähler zu Buche. Die Defensive der Gastgeber (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Yspertal/AV zu bieten hat.

Die gute Bilanz von Nöchling hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher zehn Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

Seit acht Begegnungen hat die USG Alpenvorland das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die USG Alpenvorland hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 27.03.2022 gegen den USV Viehdorf. Am Sonntag empfängt die SPU TSV Nöchling Viehdorf.

2. Klasse Yspertal/AV: USG Alpenvorland – SPU TSV Nöchling, 3:1 (2:0)

3 Alexander Schnetzinger 1:0

7 Vladimir Balat 2:0

65 Fabian Schachenhofer 2:1

89 Alexander Schnetzinger 3:1