Sieg beim TSV Nöchling: Viehdorf auf Aufstiegskurs

2. Klasse Yspertal/AV: An die 100 Zuschauer kamen zum Schlagerspiel der 17. Runde. Mit der SPU TSV Nöchling und Viehdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Nöchling schien der USV Viehdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging Viehdorf als Favorit ins Spiel gegen die SPU TSV Nöchling – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Nöchling Glücksgefühle beschert.

Der USV Viehdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marius-Stefan Albu nutzte die Unachtsamkeit der gegnerischen Hintermannschaft und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Stefan Holzinger (8.) auf 2:0. Mit dem 3:0 von Jakob Sallinger für den Ligaprimus war das Spiel eigentlich schon entschieden (10.). Calin Siclovan baute den Vorsprung von Viehdorf in der 29. Minute per Strafstoß aus. Der dominante Vortrag des USV Viehdorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Vorentscheidung nach zehn Minuten

Fabian Schachenhofer erzielte in der 55. Minute per Elfmeter den Ehrentreffer für die SPU TSV Nöchling. Obwohl Viehdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Nöchling zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die SPU TSV Nöchling 33 Zähler zu Buche. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen den USV Viehdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die errungenen drei Zähler gingen für Viehdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Viehdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Zwölf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Viehdorf.

Am kommenden Sonntag trifft Nöchling auf die SV Raika Essmeister Neumarkt, der USV Viehdorf spielt am selben Tag gegen die USG Alpenvorland.

2. Klasse Yspertal/AV: SPU TSV Nöchling – USV Viehdorf, 1:4 (0:4)

5 Marius-Stefan Albu 0:1

8 Stefan Holzinger 0:2

10 Jakob Sallinger 0:3

29 Calin Siclovan 0:4

55 Fabian Schachenhofer 1:4