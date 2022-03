SV Erlauf erzwingt das Remis gegen Yspertal

Details Montag, 21. März 2022 01:15

2. Klasse Yspertal/AV: Etwas mehr als 70 Zuschauer wollten das Spiel des SV Yspertal gegen den SV Erlauf sehen. Im Spiel SV Yspertal gegen den SV Erlauf trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Ein Doppelpack brachte Yspertal in eine komfortable Position: Markus Affengruber war gleich zweimal zur Stelle (14./26.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Julian Schobersberger das 1:2 zugunsten des SV Erlauf (41.). Die Pausenführung des SV Yspertal fiel knapp aus. Für den späten Ausgleich war Mehmet Budak verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Alles sprach für einen Sieg von Yspertal, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Erlauf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Erlauf rettet einen Punkt

Trotz eines gewonnenen Punktes blieb der SV Yspertal in der Tabelle auf Platz sieben. Der Angriff des Gastgebers wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 52-mal zu. Yspertal verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SV Erlauf 33 Zähler zu Buche.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Erlauf deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der Gast in diesem Ranking auf. Der SV Yspertal ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag reist Yspertal zum SKV St. Oswald, zeitgleich empfängt der SV Erlauf den SCU Emmersdorf.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal – SV Erlauf, 2:2 (2:1)

14 Markus Affengruber 1:0

26 Markus Affengruber 2:0

41 Julian Schobersberger 2:1

82 Mehmet Budak 2:2