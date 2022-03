St. Oswald verlangt Yspertal alles ab

Details Montag, 28. März 2022 01:18

2. Klasse Yspertal/AV: Im Spiel von St. Oswald gegen Yspertal gab es vor rund 140 Zuschauer Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Der SKV St. Oswald erlitt gegen den SV Yspertal erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war mit einer 0:6-Klatsche für St. Oswald geendet.

Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Patrik Horava verantwortlich (8.). Yspertals Rene Schaumüller markierte in Minute 32 den Ausgleich. Wenig später behauptete sich der SV Yspertal gegen die Hintermannschaft des SKV St. Oswald. Neuer Spielstand: 2:1 (38.), Torschütze war erneut Schaumüller. Zur Pause war Yspertal im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Markus Affengruber beförderte das Leder zum 3:1 des SV Yspertal über die Linie (69.). Marek Snyta ließ sich in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für St. Oswald. Doch die verbleibende Zeit reichte den Gastgebern nicht mehr. Am Schluss siegte Yspertal gegen den SKV St. Oswald.

Am Ende wurde es doch noch knapp

St. Oswald muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet der SKV St. Oswald die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Yspertal setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. 26:57 – das Torverhältnis von St. Oswald spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SKV St. Oswald alles andere als positiv. St. Oswald ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Yspertal machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sechs. Offensiv sticht der SV Yspertal in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 55 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute der SV Yspertal die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Yspertal zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Yspertal konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SKV St. Oswald zum SCU Emmersdorf, zeitgleich empfängt der SV Yspertal den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau.

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – SV Yspertal, 2:3 (1:2)

88 Marek Snyta 2:3

69 Markus Affengruber 1:3

38 Rene Schaumueller 1:2

32 Rene Schaumueller 1:1

8 Patrik Horava 1:0