Weiten verliert Heimspiel gegen Münichreith

Details Sonntag, 29. Mai 2022 00:54

2. Klasse Yspertal/AV: Mit 0:3 verlor Weiten am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 50 Fans deutlich gegen Münichreith. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Der USV Münichreith hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Pascal Neuzil brachte dem Gast nach 18 Minuten die 1:0-Führung. Lukas Duris erhöhte den Vorsprung von Münichreith nach 35 Minuten per Freistoß auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Martin Hrosovsky vollendete zum dritten Tagestreffer in der 69. Spielminute. Letztlich fuhr der USV Münichreith einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Weiten kommt nicht vom Fleck

Der USPV Weiten ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gastgeber bisher ein. Kurz vor Saisonende belegt Weiten mit 16 Punkten den 14. Tabellenplatz. Im Sturm des USPV Weiten stimmt es ganz und gar nicht: 29 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Weiten kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Trotz des Sieges bleibt Münichreith auf Platz acht. Die Offensive des USV Münichreith in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der USPV Weiten war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 67-mal schlugen die Angreifer von Münichreith in dieser Spielzeit zu. Der USV Münichreith verbuchte insgesamt zwölf Siege, zwei Remis und elf Niederlagen.

In zwölf ausgetragenen Spielen kam Weiten in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Münichreith kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sechs Spiele zurück.

In zwei Wochen trifft der USPV Weiten auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 12.06.2022 bei der SPU TSV Nöchling antritt. Am Sonntag empfängt der USV Münichreith Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: USPV Weiten – USV Münichreith, 0:3 (0:2)

69 Martin Hrosovsky 0:3

35 Lukas Duris 0:2

18 Pascal Neuzil 0:1