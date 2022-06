SV Erlauf schlägt Maria Taferl

Details Montag, 06. Juni 2022 01:01

2. Klasse Yspertal/AV: Rund 140 Besucher kamen nach Erlauf um das Spiel der 28. Runde zu sehen. Durch ein 2:1 holte sich der SV Erlauf in der Partie gegen Maria Taferl drei Punkte. Einen packenden Auftritt legte der SV Erlauf dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Erfolg für den USC Maria Taferl geendet.

Ehe der Referee Hermann Flatzelsteiner die Akteure zur Pause bat, erzielte Mehmet Budak aufseiten des SV Erlauf das 1:0 (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach 54 Minuten beförderte der SV Erlauf durch Michal Schön das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Benjamin Karpf war zur Stelle und markierte das 1:2 von Maria Taferl (71.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Hermann Flatzelsteiner feierte der SV Erlauf einen dreifachen Punktgewinn gegen den USC Maria Taferl.

Erlauf verteidigt Platz fünf

Kurz vor Saisonende besetzt der SV Erlauf mit 49 Punkten den fünften Tabellenplatz.

Trotz der Niederlage belegt Maria Taferl weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Erlauf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 19.06.2022, beim SKV St. Oswald an. Kommenden Sonntag (17:30 Uhr) bekommt der USC Maria Taferl Besuch von St. Oswald.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Erlauf – USC Maria Taferl, 2:1 (1:0)

71 Benjamin Karpf 2:1

54 Michal Schoen 2:0

41 Mehmet Budak 1:0