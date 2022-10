SV Erlauf gewinnt Torfestival gegen Kleinpöchlarn

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:20

2. Klasse Yspertal/AV: Vor rund 80 Fans trafen am Samstag der SV Kleinpöchlarn und der SV Erlauf aufeinander. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Erlauf. Die Gäste setzten sich mit einem 5:3 gegen den SV Kleinpöchlarn durch.

Kleinpöchlarn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jakub Maly traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Aus der Ruhe ließ sich der SV Erlauf nicht bringen. Petr Heinz erzielte wenig später den Ausgleich (11.) per Freistoß. Mihai-Lucian Foca brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Kleinpöchlarn über die Linie (22.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Felix Thier auf Seiten des SV Erlauf das 2:2 (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Eine Minute später ging der SV Erlauf durch den zweiten Treffer von Thier in Führung. Lukas Heinz erhöhte den Vorsprung des SV Erlauf nach 62 Minuten auf 4:2. Für das dritte Tor von Kleinpöchlarn war Miroslav Ronec verantwortlich, der in der 77. Minute per Strafstoß das 3:4 besorgte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Mehmet Budak, der das 5:3 aus Sicht des SV Erlauf perfekt machte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Erlauf den SV Kleinpöchlarn 5:3.

Erlauf schließt auf

Kleinpöchlarn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Erlauf – der SV Kleinpöchlarn bleibt weiter unten drin. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Kleinpöchlarn liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 30 Gegentreffer fing. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist das Heimteam weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Erlauf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Die drei Punkte brachten für den SV Erlauf den Sprung auf die zehnte Tabellenposition.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Der SV Kleinpöchlarn stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim USV Intersport Winninger Ferschnitz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Erlauf den SV Yspertal.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Kleinpöchlarn – SV Erlauf, 3:5 (2:2)

89 Mehmet Budak 3:5

77 Miroslav Ronec 3:4

62 Lukas Heinz 2:4

46 Felix Thier 2:3

40 Felix Thier 2:2

22 Mihai-Lucian Foca 2:1

11 Petr Heinz 1:1

5 Jakub Maly 1:0