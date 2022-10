Torreicher Heimsieg für Bischofstetten gegen Nöchling

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:48

2. Klasse Yspertal/AV: Rund 75 Besucher kamen um sich dieses Spiel der 9. Runde anzusehen. Gegen die SU Bischofstetten holte sich Nöchling eine 3:6-Schlappe ab. Bischofst. war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Ein Doppelpack brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position: Ondrej Gabor war gleich zweimal zur Stelle (11./25.). In der 31. Minute legte Stefan Conka zum 3:0 zugunsten der SU Bischofstetten nach. Spielstark zeigte sich die SU Bischofstetten, als Jakub Slowik (33.) und Michael Schober (35.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Fabian Schachenhofer verkürzte per Strafstoß auf 5:1. Das überzeugende Auftreten von Bischofstetten fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Gabor schraubte das Ergebnis in der 46. Minute mit dem 6:1 für die SU Bischofstetten in die Höhe. Manuel Grabner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:6 für die Gäste ein (69.). Kurz vor Ultimo war noch Schachenhofer mit einem Freistoß zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Nöchling verantwortlich (89.). Schlussendlich verbuchte die SU Bischofstetten gegen die SPU TSV Nöchling einen überzeugenden Heimerfolg.

Gabor glänzt als dreifacher Torschütze

Mit dem souveränen Sieg gegen Nöchling festigte Bischofstetten die dritte Tabellenposition. Offensiv konnte der SU Bischofstetten in der 2. Klasse Yspertal/AV kaum jemand das Wasser reichen, was die 21 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die SU Bischofstetten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Bischofstetten fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich die SU Bischofstetten selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die Abwehrprobleme der SPU TSV Nöchling bleiben akut, sodass Nöchling weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Hintermannschaft der SPU TSV Nöchling steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 25 Gegentore kassierte Nöchling im Laufe der bisherigen Saison. Die SPU TSV Nöchling musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Nöchling insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation der SPU TSV Nöchling ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen die SU Bischofstetten handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Bischofst. tritt am kommenden Samstag beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach an, Nöchling empfängt am selben Tag die Reserve von SG Ardagger/Viehdorf.

2. Klasse Yspertal/AV: SU Bischofstetten – SPU TSV Nöchling, 6:3 (5:1)

89 Fabian Schachenhofer 6:3

69 Manuel Grabner 6:2

46 Ondrej Gabor 6:1

46 Fabian Schachenhofer 5:1

35 Michael Schober 5:0

33 Jakub Slowik 4:0

31 Stefan Conka 3:0

25 Ondrej Gabor 2:0

11 Ondrej Gabor 1:0