ASK Ebreichsdorf: Neben den Trainingsleistungen beeindrucken auch die Testergebnisse!

2. Landesliga Ost

Details Samstag, 17. Februar 2024 19:02

Obwohl der ASK Ebreichsdorf aktuell nur auf dem fünften Tabellenrang in der 2. NÖ Landesliga Ost liegt, trauen viele Trainer der Konkurrenz dem Team noch den Sprung auf einen Aufstiegsplatz zu. Auch der Verein glaubt daran, noch weiter nach oben vorstoßen zu können. Dementsprechend arbeitet das Team momentan äußerst hart. Die Resultate in den Vorbereitungsspielen stimmen die Verantwortlichen zuversichtlich. Abseits vom Rasen war man auch am Transfermarkt erfolgreich aktiv. Die gewünschte Verstärkung für das Mittefeld konnte an Land gezogen werden. Obmann Wolfgang Martinschitz bewertet die Geschehnisse in der Winterpause gegenüber Ligaportal sehr positiv.

Wie zufrieden ist man mit den Testspielen?

Wolfgang Martinschitz: „Die Resultate schauen richtig gut aus. Nach einem Sieg zum Auftakt gegen Schattendorf konnte auch USV Scheiblingkirchen-Warth in die Knie gezwungen werden. Beim Aufeinandertreffen mit Siegendorf mussten wir eine Niederlage hinnehmen, ehe wir die SV Gloggnitz mit 3:2 gebogen haben. Gegen den Titelaspiranten in der 1. NÖ Landesliga war der Auftritt sehr überzeugend. 45 Minuten sind richtig, richtig gut gewesen. Jetzt am Freitag ist dann auch noch in Eggendorf der ortsansässige Verein geschlagen worden. Die Mannschaft präsentiert sich also stark. Sie kann das abrufen, was in den Übungseinheiten trainiert wird. Daneben dürfen wir uns freuen, dass wir bis dato von gravierenden Verletzungen verschont geblieben sind.“

Konnte man am Transfermarkt die gewünschte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld finden?

Wolfgang Martinschitz: „Volkan Düzgün ist gekommen. Von Traiskirchen. Er kann auf der Sechs, der Acht oder der Zehn spielen. Ich würde ihn als Box-to-Box Player beschreiben. Seine technischen Fähigkeiten und die Dynamik sind herausragend. Er war damals schon in der Regionalliga bei uns. Dürfte sich da sehr wohl gefühlt haben. Daher war diese Rückkehr auch möglich.“

Wie blickt man auf die kommenden Wochen?

Wolfgang Martinschitz: „Nächsten Freitag messen wir uns mit Schwechat. Abschließend steigt die Generalprobe gegen Breitenau. Zum Auftakt der Liga gibt es das Duell mit Sierndorf. Wir werden bereit sein. In der ersten sechs Runden können unsere Burschen viermal im eigenen Stadion antreten. Diese Auslosung müssen wir dafür nutzen, um in einen Flow zu kommen. Wir sind doch recht heimstark. Und ich sehe uns im Vergleich zum Herbst jetzt auch spielerisch weiter. Wenn wir da so 15 Punkte holen, ist noch einiges nach vorne möglich. Es freut mich, wenn ich auch immer wieder höre, wie hoch uns die Konkurrenz einschätzt. Die Arbeit in Ebreichsdorf wird anerkannt. Aber letztlich liegt es an uns, im Frühling dann unser Können regelmäßig auf den Rasen zu bringen. Wir möchten ergebnismäßig dort weitermachen, wo wir im Herbst aufgehört haben. Und dann schauen wir mal, wie nah an die Tabellenspitze wir tatsächlich noch kommen.“