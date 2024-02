1. FC Bisamberg: Die Heimmacht hat eine neue Waffe im Kampf gegen die Auswärtsschwäche!

2. Landesliga Ost

Der 1. FC Bisamberg konnte sich in den ersten Testpartien nach dem Trainingsauftakt nicht über einen Sieg freuen. Gegen Dinamo Helfort verlor man mit 0:2. Dann gab es ein 1:3 gegen NAC, ehe ein 2:4 im Duell mit Muckendorf/Zeiselmauer folgte. Diesen Freitag gelang nun der erste Erfolg im Probegalopp gegen Columbia Floridsdorf. Trainer Sascha Pichler durfte sich außerdem darüber freuen, dass der Verein ein paar Verstärkungen an Land ziehen konnte. Diese sollen dabei helfen, dass endlich auch in fremden Stadien häufiger gepunktet wird. Ligaportal hat sich mit dem Coach über die aktuelle Situation unterhalten.

Wie zufrieden ist man bis dato mit der Vorbereitung?

Sascha Pichler: „Ergebnistechnisch war der Auftakt in die Testspielserie natürlich nicht optimal. Aber die Resultate sind ja auch nicht das Wesentlichste. In den ersten drei Matches haben die Burschen schon die Müdigkeit der harten Vorbereitung gespürt. Leider sind wir auch nie vollständig angetreten. Wir mussten teilweise schon sehr stark improvisieren. Das hat man am Rasen dann gemerkt. Umso schöner, dass wir jetzt endlich einen vollen Erfolg einfahren konnten. Sehr positiv für das Selbstvertrauen des Teams!“

Welche Transfernews gibt es?

Sascha Pichler: „Es hat dann doch etwas Bewegung gegeben. David Noah Oismüller ist von St. Florian gekommen. Emir Sahin von Post SV, Dan-Fabian Cheles von LAC-Inter und Leon Aichinger von Stripfing. Außerdem Thomas Riepler, der zuletzt für den FavAC aufgelaufen war. Und schließlich auch Peter Zöch, der nach einer Pause auf den Rasen zurückkehrt. Abgangsseitig war sehr früh klar, dass Lukas Wallner nach Obergänserndorf weiterzieht und Mikhail Kalini zu Marchfeld geht. Schließlich haben sich die Wege auch getrennt bei Markus Burger, der uns Richtung NAC verlassen hat. Dominik Volf ist in Wullersdorf und Nikolas Hüttmair in Leobendorf gelandet. Eventuell verabschiedet sich noch unser Japaner Shoma Sato. Da gibt es eine Anfrage von den Philippinen.“

Wie werden sich die Kaderänderungen im Wesentlichen auf das Spiel auswirken?

Sascha Pichler: „David Noah Oismüller ist fix für die Abwehr eingeplant. Dadurch können wir unseren Kapitän Anton Berisha ins defensive Mittelfeld ziehen. Er ist ja eigentlich gelernter Sechser. Vorne gibt es nun Leon Aichinger. Er ist ein Stürmer, der uns mit seinen Eigenschaften sehr gut tun wird. Der Neuzugang besticht durch seine Geschwindigkeit und Dynamik. Das sind Attribute, die uns hoffentlich auch helfen werden, im Frühjahr endlich unsere Auswärtsschwäche abzuschütteln. Tempo ist gerade auswärts eine Waffe, die zu Erfolg führen kann, wenn man mehr über schnelle Gegenstöße gefährlich wird. Das wird uns in fremden Stadien unberechenbarer machen. Andererseits kann man so einen flotten Mann natürlich auch zu Hause gut gebrauchen. Wenn wir am Saisonende tatsächlich als heimstärkste Kraft über die Ziellinie gehen, wäre das schon ein schöner Erfolg.“