SV Sierndorf: Intensive Arbeit an der Offensivabstimmung!

2. Landesliga Ost

Details Freitag, 01. März 2024 11:26

Der SV Sierndorf hat die Transferzeit vor allem dafür genutzt, um sich im Angriff für die Rückrunde neu aufzustellen. So soll die fehlende Durchschlagskraft aus dem Herbst Geschichte sein. Bei den Testspielen stehen weniger die Ergebnisse im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, dass sich die Neuzugänge gut ins Team einfügen und das Zusammenspiel in der gegnerischen Hälfte sehr bald wie gewünscht funktioniert. Nach drei verlorenen Partien zum Auftakt der Vorbereitung konnte man zuletzt bereits zwei Siege einfahren. Deswegen ist der sportliche Leiter Stefan Lamp mit dem Weg, der eingeschlagen wurde, durchaus zufrieden, wie er im Interview mit Ligaportal schildert.

Wie bewertet man den Start ins neue Jahr?

Stefan Lamp: „Die letzten Wochen waren absolut in Ordnung. Spielertrainer Rene Herbst, der diese Rolle nach der Hinrunde neu übernommen hat, nutzt die aktuelle Phase, um dem Team seine Philosophie von spielbestimmendem Fußball zu vermitteln. Die Burschen können seine Vorstellungen und Ideen immer mehr verinnerlichen. Das ist einfach ein Prozess. Deswegen haben uns die Niederlagen gegen Donau, Ernstbrunn und Schwechat auch nicht verunsichert. Speziell die ersten zwei Partien sind dafür genutzt worden, um ordentlich durchzutauschen. So hat jeder Spielzeit bekommen. Und es wurde viel probiert. Gegen Großweikersdorf folgte dann der erste Sieg. Und vergangenen Montag ist es uns schließlich gelungen, Korneuburg, den Tabellenführer der 1. NÖ Landesliga, zu biegen. Die starke Leistung wurde unsererseits mit einem sehenswerten Treffer belohnt, der den Sieg bedeutet hat.“

Welche Personalnews gibt es zu berichten?

Stefan Lamp: „Sehr früh war klar, dass uns Cedric Dalmeida und Gregor Gnant verlassen. Schließlich hat sich auch Fabian Zahrl noch Richtung Tulln verabschiedet. Willkommen heißen durften wir andererseits Taner Sen. Ein Stürmer, dessen Klasse unbestritten ist. Er hat sich menschlich ohne Probleme in das Team eingefügt und konnte auch schon in den Testspielen immer wieder seine Klasse aufblitzen lassen. Die zweite Verstärkung für den Angriff ist mit Nico Bock ein junger Akteur, der von Leobendorf gekommen ist. Den ersten Eindrücken nach ist er anscheinend in der Lage, bei uns sehr schnell eine gute Rolle zu spielen. Das Talent hat auch bereits getroffen und man merkt, dass er auf den Auftakt brennt. Mit einem starken Frühjahr möchte er sich wieder für die Regionalliga empfehlen. Einen internen Neuzugang können wir mit Uros Krusic begrüßen, der uns nach seinem verletzungsbedingten Ausfall im Herbst wieder zur Verfügung steht. Also da sind wir vorne nun tatsächlich sehr gut aufgestellt. Und werden so zukünftig sehr variabel agieren.“

Was darf man vom Frühjahrsauftakt erwarten?

Stefan Lamp: „Heute steht für uns die Generalprobe am Programm. Es geht gegen Retz. Ein starker Gegner. Aber das passt so. Das ist ein schöner Härtetest für den Beginn der Rückrunde. Da wartet auf uns gleich eine ordentliche Herausforderung. Auswärts Ebreichsdorf. In diesem Spiel können wir eigentlich nur überraschen. Aber wir fahren auch dort nicht hin, um die Punkte ohne Gegenwehr abzuliefern. Wir wollen selbstverständlich konkurrenzfähig sein. Am darauffolgenden Spieltag empfangen wir Wolkersdorf im eigenen Stadion. Und dann schon steigt das Duell mit dem Tabellenführer, den Admira Panthers. Da haben wir wohl die schwerstmögliche Auslosung zum Start aufgerissen, die möglich ist. Es geht darum, auch in dieser Phase mal den einen oder anderen Zähler mitzunehmen. Und dann wird, wenn sich die neue Offensive immer besser gefunden hat, auch unsere Zeit kommen.“