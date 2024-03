ASK Mannersdorf: Mit einem Erfolgserlebnis geht es in den Rückrundenstart!

2. Landesliga Ost

Details Sonntag, 03. März 2024 16:16

Der ASK Mannersdorf hat in der Winterpause intensiv gearbeitet. Das vorrangige Ziel im Frühling ist der Klassenerhalt. Mit Christopher Maucha wurde ein neuer Trainer installiert. Und auch bei den Spielern hat es ein Kommen und Gehen gegeben. Daher ist der Coach vor allem damit beschäftigt, die Neuzugänge gut zu integrieren und seine Stammelf zu finden. In der letzten Testpartie konnte das Team einen Sieg erringen und nächsten Freitag wird es gegen den SV Stockerau bereits ernst. Obmann Johannes Horvath hat sich mit Ligaportal über den aktuellen Stand der Dinge unterhalten.

Wie hat sich das Team in den ersten Wochen des neuen Jahres präsentiert?

Johannes Horvath: „Grundsätzlich ist das in Ordnung gewesen. Wir hatten viele Matches zum Einspielen vereinbart. Natürlich hat es da auch Auftritte gegeben, wo wir weniger zufrieden waren. Die Niederlagen gegen Götzendorf und die Parndorf Juniors haben mir nicht gefallen. Das 1:8 gegen Austria XIII Aufhof Center zum Auftakt würde ich aber ausklammern. Diese Partie ist zu früh gekommen. Die Mannschaft hat sich ja doch stark verändert und daher waren wie für diese Aufgabe noch nicht bereit. Gegen Lanzendorf andererseits haben wir einen Sieg gefeiert. Und jetzt am Freitag ist der letzte Probegalopp über die Bühne gegangen. Wir haben 4:2 gegen Wimpassing gewonnen. So konnten wir vor dem Frühjahrsauftakt noch einmal Selbstvertrauen tanken. Generell hat unser neuer Trainer Christopher Maucha die Winterpause vor allem dafür genützt, dem Team seine Philosophie von Fußball zu vermitteln. Wir werden zukünftig aktiver, aggressiver und giftiger auftreten. Weniger abwartend und mehr auf den Endzweck hin ausgerichtet.“

Welche Personalnews gibt es?

Johannes Horvath: „Wir hatten unser Transferprogramm eigentlich schon abgeschlossen. Kurzfristig hat sich dann die Möglichkeit ergeben, Philipp Klein von den Young Violets zu holen. Er ist jetzt mal bis Sommer ausgeliehen. Den ersten Eindrücken nach traue ich ihm bei uns eine herausragende Rolle zu. Das Talent besticht durch seine körperlichen Vorzüge und agiert in der Innenverteidigung. Ist groß und stark im Zweikampf, schaltet sich aber auch immer wieder in den Angriff mit ein.“

Wie blickt man dem Saisonstart entgegen?

Johannes Horvath: „In der ersten Partie empfangen wir vor eigenem Publikum Stockerau. Eine äußerst schwierige Aufgabe wartet da auf uns. Wir werden alles reinwerfen. Man darf jetzt nicht mit einem Sieg rechnen. Ein jeder Punkt, den wir da mitnehmen, ist ein Bonus. Genauso am nächsten Spieltag bei Katzelsdorf. Wichtig ist dann das Heimmatch gegen Bad Vöslau. Die drei Punkte sollten tatsächlich in Mannersdorf bleiben. Das ist absolut notwendig, um die Abstiegssorgen schnell hinter uns zu lassen. Und ich bin überzeugt davon, dass uns das gelingt.“