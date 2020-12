2. Landesliga Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:03

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Mathias Gruber (SV Gloggnitz )

Endergebnis:



1. Mathias Gruber (SV Gloggnitz / 4893 Stimmen)

2. Lukas Lampl (SV Stockerau / 4100 Stimmen)

3. Benedikt Umschaden (SV Stockerau / 1985 Stimmen)

4. Sebastian Lehner (SV Stockerau / 1083 Stimmen)

5. Fabio Zimmermann (ASK Eggendorf / 551 Stimmen)

6. Marvin Kalchbrenner (SC Wolkersdorf / 516 Stimmen)

7. Fabian Aulabauer (SVg Breitenau / 426 Stimmen)

8. Umut Altuntas (ASK Eggendorf / 383 Stimmen)

9. Maurice Kiss (FC Mistelbach / 382 Stimmen)

10. Philipp Theissl (ASK Bad Vöslau / 183 Stimmen)