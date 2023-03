SC Korneuburg nach "doch klarer Aussprache" mit vollem Fokus

Details Dienstag, 28. Februar 2023 15:52

Mit unglaublichen 35 Punkten – erspielt durch elf Siege und zwei Unentschieden – thront der SC Korneuburg in der 2. Landesliga Ost als ungeschlagener und souveräner Tabellenführer über der Konkurrenz. Dass aber auch in diesen Sphären nicht immer alles nach Programm läuft, verdeutlicht der doch sehr durchwachsene Auftritt im Testspiel gegen Stadlau, als man mit 0:5 unter die Räder kam. Seitdem hat die Mannschaft jedoch wieder zu ihrem Fokus gefunden, wie aus einem aktuellen Gespräch der Ligaportal-Redaktion mit Gerald Schalkhammer, dem Trainer des Tabellenprimus, deutlich hervorgeht.

Ligaportal.at: Herr Schalkhammer, wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bis dato gelaufen?

Gerald Schalkhammer: Ich war vorletzte Woche nicht zufrieden. Hier haben wir eine erschreckend schwache Leistung gegen Stadlau geboten. Danach hat es eine doch klare Aussprache gegeben, und die Leistung war dann letzte Woche wiederum sehr zufriedenstellend (Anm. d. Red.: 2:1-Sieg gegen Columbia Floridsdorf). Wenn wir jetzt so weitermachen, bin ich sehr zufrieden. Das hat dann auch in zwei Siegen gegipfelt, das ist für mich jetzt die Basis, um noch Konstanz und Verfeinerung hineinzubringen. Gelingt uns das, werden wir eine gute Saison spielen. Transfers haben wir keine durchgeführt. Dadurch, dass wir im Herbst Erster waren, haben wir keinen Handlungsbedarf gesehen. Auch ist es uns gelungen, niemanden abzugeben. Ich war mit der Mannschaft zufrieden, wir schenken dieser auch das Vertrauen für der Rückrunde, ich denke, das wird passen.

Ligaportal.at: Woran möchte man im Finale der Vorbereitung noch konkret arbeiten?

Gerald Schalkhammer: Die Geschichte ist jene, dass wir an zwei Systemvarianten arbeiten, um in der Meisterschaft flexibel zu sein. Unser Grundsystem ist mit einer Spitze, wir arbeiten aktuell an einem zweiten System, um auch mit zwei Spitzen agieren zu können und da weiter konstant zu sein und kompakt zu bleiben. Ziel ist es, in den nächsten Wochen daran zu feilen. Das soll konstant abgerufen zu werden. Am wichtigsten ist es, kompakt zu sein, sodass es wieder schwierig wird, gegen uns Tore zu erzielen, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm der ersten Runden ein?

Gerald Schalkhammer: Wir haben auswärts in Langenlebarn das Sonntagvormittag-Spiel, ich erwarte dort einen sehr schwierigen Auftakt, zumal sie doch als sehr starke Heimmannschaft gelten. Der Spieltermin mit Sonntagvormittag liegt auch nicht jeder Mannschaft, ich hoffe, dass wir hier gut eingestellt sind, gut reagieren. Langenlebarn hat uns doch im Herbst vor allem in der zweiten Halbzeit vor das eine oder andere Problem gestellt, daher wird das eine schwierige Aufgabe, ich bin aber zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, das so zu sehen und konzentriert ans Werk zu gehen und erfolgreich abzuschließen. Zuhause gegen Breitenau erwartet uns auch ein Gegner, gegen den wir auswärts erst kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielen konnten. Ich denke aber doch, dass wir heimstark sind und bin zuversichtlich, dass wir das mit drei Punkten abschließen, dann sollten wir schon ganz normal in der Saison drin sein.

