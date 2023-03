Rapid Wien und Auftaktgegner Stockerau an einem Wochenende: FC Mistelbach mit charmanter Lösung

Details Donnerstag, 09. März 2023 10:02

Beim FC Mistelbach ist dieser Tage viel los. Der aktuelle Elfte in der Tabelle der 2. Landesliga Ost startet, wie alle anderen Mannschaften der Staffel auch, Ende März in die Rückrunde, konkret mit einem Heimspiel gegen den SV Stockerau. Das Besondere dabei: Nur zwei Tage davor geht es, ebenfalls daheim, in einem Testspiel gegen den SK Rapid Wien. Hannes Stangl, der Sektionsleiter des FC Mistelbach, hat im Gespräch mit Ligaportal.at unter anderem dazu, aber auch zu Themen wie Vorbereitung, Transfers und Auftaktprogramm, Stellung bezogen.

Ligaportal.at: Herr Stangl, wie ist aus Ihrer Sicht die Vorbereitung gelaufen, sind Sie zufrieden?

Hannes Stangl: Die Vorbereitung ist meiner Meinung nach wie erwartet gelaufen. Wir hatten zu Beginn der Vorbereitung sehr starke Gegner, haben da relativ viel probiert, es wurde immer wieder der gesamte Kader eingewechselt. Wie es so üblich ist, kristallisiert sich dann, je näher die Meisterschaft kommt, der Kader heraus, die Gegner und auch die Spiele werden anders. Wir sind mit der Vorbereitung zufrieden, bis halt auf das letzte Spiel in Langenrohr, wo sich leider unser Innenverteidiger einen Seitenbandeinriss im Knie zugezogen hat. Wir haben jetzt am Freitag das vorletzte Vorbereitungsspiel, dem wir sehr positiv entgegensehen, wo bis eben auf unseren Innenverteidiger und Dilic die Mannschaft schon stehen sollte. Es hat Aufs und Abs gegeben, teilweise kleiner Wehwechen und Verletzungen, aber das kennt jeder Trainer, jeder sportliche Leiter, alles in allem war das eine durchschnittliche Vorbereitung.

Ligaportal.at: Was steht noch an, woran möchte man noch arbeiten, gibt es eine Problemzone?

Hannes Stangl: Nein, der Kader ist natürlich vorgegeben, wir hatten in der Winterübertrittszeit noch einen Zugang mit Markus Knebel, mit dem ich sehr zufrieden bin. Womit sowohl der Trainer als auch ich darüber hinaus sehr zufrieden sind, sind die jungen Leute. Das ist auch unser Ziel, Junge einzubauen, und das gelingt sehr gut. Das beginnt bei einem Pascal Hager, einem Oliver Stuchetz, der sich immer mehr in die Mannschaft reinspielt, auch Jan Neumann kommt immer mehr. Die jungen Spieler nehmen den Kampf an, in der ersten Mannschaft zu spielen, das klappt relativ gut in Kombination mit den alten Spielern.

Ligaportal.at: Wie bewertet man in Mistelbach das Auftaktprogramm?

Hannes Stangl: Es wird für uns relativ schwierig, es ist vom ganzen Rundherum aufwändig, weil wir am Freitag Rapid haben, dann alles wegräumen und wieder herräumen. Die Mannschaft wird das jedoch nicht betreffen. Der Trainer wird den gesamten Kader einsetzen, wir sehen das als Abschlusstraining für das Spiel gegen Stockerau und gehen gut gerüstet in die Meisterschaft. Speziell nach dem Testspiel gegen Langenrohr bin ich da relativ optimistisch.

