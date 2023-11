Remis zwischen Bisamberg und Wolkersdorf

Details Samstag, 04. November 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Vor 170 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Duell zwischen dem 1. FC Bisamberg und dem SC Wolkersdorf. Der SC Wolkersdorf ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Bisamberg hinausgekommen. Der 1. FC Bisamberg zog sich gegen Wolkersdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Die ersten Chancen im Spiel hatten die Gastgeber. Doch dann kamen auch die Gäste aus Wolkersdorf gefährlich vor das Tor der Heimischen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte Chance vergaben die Gäste in Minute 43, als Daniel Schöpf einen Elfmeter an die Stange setzte.

Wolkersdorf hat einen Elfmeter nicht verwertet! Christian Haas, Ticker-Reporter

Kurz darauf retteten die Hausherren bei einer Doppelchance auf der Linie. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Schiedsrichter zeigte am Ende zweimal Rot

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Niklas Mikulanec sein Team in der 47. Minute. Zunächst lief Emanuel Rajdl bei einem Konter alleine auf das Bisamberger Tor zu, scheiterte aber an Keeper Christoph Sauer. Rajdl blieb aber am Ball und legte auf den mitgelaufenen Mikulanec auf, der flach einschieben konnte. Nach einem Einwurf kam Anis Balti auf der linken Seite an den Ball, spielte diesen scharf und flach in die MItte, wo Dominik Volf den Ball zum 1:1 für Bisamberg einschieben konnte (63.). Einige Minuten später konnten die Heimischen noch in letzter Instanz vor der Linie klären. Etwa eine Viertelstunde vor dem Ende konnte sich Bisambergs Schlussmann Christoph Sauer nochmal bei einem Distanzschuss auszeichnen. Am Ende wurde es nochmal hektisch. Anis Balti erwies den Gastgebern in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Roten Karte vom Platz musste (91.). Beim Kampf um den Ball am Mittelkreis versuchten beide Spieler an den Ball zu kommen. Balti kam zu spät und traf dabei den Gegenspieler. Als das Spiel bereits zu Ende war sah auch Wolkersdorfs Trainer Markus Siebenhandl wegen Kritik Rot (94.). Am Ende sicherte sich der 1. FC Bisamberg mit diesem 1:1 einen Zähler.

Die Aufstellungen

Bisamberg Trainer: Rene Hieblinger Rene Hieblinger T; T Christoph Sauer - 05 Goran Kreso - 09 Mikhail Kalini - 10 Dominik Volf - 11 Markus Knebel - 14 Anton Berisha - 17 Alexander Holzer - 19 Martin Stehlik (K) - 22 Shoma Sato - 23 Benedikt Berger - 77 Anis Balti - T G GR R RNr. Spieler Position ET Maximilian Hörhager Ersatz 06 Nikolas Hüttmair Ersatz 07 Niklas Dittrich Ersatz 08 Leonhard Donner Ersatz 12 Luca Fessl Ersatz 13 Vinzenz Euler-Rolle Ersatz.

Wolkersdorf Trainer: Markus Siebenhandl Markus Siebenhandl T; 01 Maximilian Schiener Tor 04 Matthias Hager Abwehr 06 Marcel Bleyer Abwehr 20 Thomas Hochmeister Abwehr 21 Niklas Mikulanec Abwehr 07 Emanuel Rajdl Mittelfeld 10 Daniel Schöpf (K) Mittelfeld 14 Florian Waranitsch Mittelfeld 15 Fabian Stöckl Mittelfeld 18 Thomas Petronczki Mittelfeld 37 Ahmed El Dib Sturm T G GR R RNr. Spieler Position 33 Maximilian Weiss Ersatz 05 Mathias Stöckl Ersatz 09 Nicolas Pulz Ersatz 16 Raffael Maier Ersatz 17 Fabian Fuchs Ersatz 22 Muhamed Bajrami Ersatz

Der einzelne Zähler beförderte Bisamberg in der Tabelle auf Platz fünf. Fünf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der 1. FC Bisamberg momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Bisamberg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Gerin Druck Wolkersdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 29 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SC Wolkersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Wolkersdorf blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Während der 1. FC Bisamberg am kommenden Freitag FC Flyeralarm Admira Panthers empfängt, bekommt es der SC Gerin Druck Wolkersdorf am selben Tag mit dem SV Donau Langenlebarn zu tun.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 1:1 (0:0)

63 Dominik Volf 1:1

47 Niklas Mikulanec 0:1

