Krise hält an: SVg Breitenau verliert gegen Leopoldsdorf/Mfd.

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 05:42

2. Landesliga Ost: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Leopoldsdorf mit 1:0 gegen die SVg Breitenau gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Markus Knebel. In der 49. Minute traf der Spieler von Leopoldsdorf ins Schwarze. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Schlusslicht und Breitenau aus.

Breitenau verliert Anschluss

Trotz der Niederlage belegt die SVg Breitenau/Schwarzau weiterhin den 13. Tabellenplatz. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Gewinnen hatte bei der SVg Breitenau zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Für den SC Leopoldsdorf/Mfd. ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit nur acht Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der 2. Landesliga Ost. Der SC Leopoldsdorf fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Leopoldsdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,58 Gegentreffer des SC Leopoldsdorf/Mfd. stehen 2,58 bei Breitenau gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Die SVg Breitenau/Schwarzau tritt am kommenden Samstag bei der SV Gloggnitz an, der SC Leopoldsdorf empfängt am selben Tag den SV Sierndorf.

2. Landesliga Ost: SVg Breitenau/Schwarzau – SC Leopoldsdorf/Mfd, 0:1 (0:0)

49 Markus Knebel 0:1

