USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten: Mit dem Ziel Top Five auf Kurztrainingslager!

2. Landesliga West

Details Samstag, 02. März 2024 12:05

USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten bereitet sich intensiv auf den Rückrundenstart vor. Aktuell befindet sich das Team in Lindabrunn und kommt dort in den Genuss perfekter Trainingsbedingungen. Trainer Peter Thaller freut sich darüber, dass er im Frühjahr wieder auf einige Akteure bauen kann, die im Herbst zeitweise nicht zur Verfügung gestanden sind. Andererseits hat er zwei neue Verletzte zu beklagen. Nichtsdestotrotz hat das Team vor allem im letzten Test gezeigt, wozu es imstande ist. Der Coach gibt sich daher im Interview mit Ligaportal optimistisch, dass am Ende der Saison das vereinsseitig ausgegebene Ziel erreicht wird.

Wie bewertet man die Leistungen soweit im neuen Jahr?

Peter Thaller: „Bis dato sind wir mit den Auftritten in den Testspielen größtenteils sehr zufrieden. Speziell auch mit dem letzten Probegalopp gegen Euratsfeld, den wir 5:1 gewonnen haben. Davor mussten wir uns gegen St. Peter 2:4 geschlagen geben. Das Aufeinandertreffen mit den St. Pölten Juniors ging 3:6 verloren. Das Team war also auch bei diesen Niederlagen gegen höherklassige Teams in der Lage, im Angriff gefährlich zu werden und anzuschreiben. Im Duell mit den Hauptstädtern, muss man ehrlicherweise sagen, hat man aber leider schon einen Qualitätsunterschied erkennen können. Vor allem in den ersten 45 Minuten. Da sind wir viel zu ängstlich gewesen. Und ohne Selbstvertrauen und Mut kann man nicht erfolgreich sein. Die Burschen haben schließlich aber bereits nach dem Seitenwechsel eine Reaktion gezeigt. Und dann hat das Gebotene gleich viel besser ausgesehen. Grundsätzlich sind die Ergebnisse in der Vorbereitung sowieso nicht alles. Vielmehr haben wir uns in den einzelnen Spielen jeweils kleine Zwischenziele gesetzt. Diese wurden von den Jungs dann immer so gut wie möglich umgesetzt. Im letzten Match gegen Euratsfeld ist da sehr vieles gelungen. Diese Partie haben wir eigentlich in allen Phasen dominiert. Das Team präsentierte sich toll. Körperlich stark. Äußerst griffig. Und auch die Offensive agierte spielfreudig. Die Folge waren zahlreiche Torchancen.“

Welche Personalnews gibt es?

Peter Thaller: „Wir dürfen einige interne Verstärkungen begrüßen. Alexander und Manuel Hausberger, Eric Michlmayr und Lukas Binder stehen jetzt nach gesundheitlichen Problemen und unterschiedlichen Ausfallzeiten im Herbst wieder voll zur Verfügung. Der Wermutstropfen ist, dass es zwei neue Spieler gibt, auf die ich nun verzichten muss. Maximilian Berger, der gut drauf gewesen ist, hat sich vor rund einem Monat eine Kreuzbandverletzung zugezogen. Und auch unser Ersatztorwart Paul Hengst muss sich mit dem gleichen Problem herumschlagen. Eventuell hat es ihn aber nicht ganz so stark erwischt. Das wissen wir noch nicht genau. Immerhin haben wir als Verein davor unsere Hausaufgaben erledigt und mit Florian Gunzy bereits einen weiteren Goalie verpflichtet, um uns auf dieser Position breiter aufzustellen. Das stellt sich spätestens jetzt als richtig heraus.“

Wie blickt man dem Rückrundenstart entgegen?

Peter Thaller: „Aktuell befinden wir uns auf Trainingslager in Lindabrunn. Am Freitag sind wir angekommen. Die Zelte werden bis Sonntag aufgeschlagen. Da holen wir uns den Feinschliff. Heute gibt es ein Duell mit Berndorf. Positiverweise auf Rasen. Auf das freuen wir uns. Nächstes Wochenende steigt dann noch die Generalprobe gegen Mauer-Öhling. Und dann steht schon der Beginn der Frühjahrsmeisterschaft vor der Tür. Dem Ereignis fiebert das Team bereits richtiggehend entgegen. Wir beginnen mit einem Heimspieldoppel. Zuerst kommt Spratzern. Und dann Rabenstein. Der Auftaktgegner wird sehr unangenehm sein. Dort hat sich transfertechnisch einiges getan. Dementsprechend schwer einzuschätzen ist das Team. Aber ich glaube fest daran, dass wir unserer Favoritenrolle gerecht werden. Mit diesen zwei Spielen vor eigenem Publikum haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit, gleich in einen Flow zu kommen. Und dann spricht nichts dagegen, am Ende der Saison unter den Top Five zu landen. Das ist ja unser Ziel.“