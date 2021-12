Ybbs als Zünglein an der Waage

Details Donnerstag, 09. Dezember 2021 08:52

Im Ligaportal-Interview nimmt Christian Haabs, Trainer des ASK Ybbs, zur abgelaufenen Herbstsaison in der 2. Landesliga West Stellung. Seine Mannschaft überwintert dabei hinter dem ungeschlagenen Spitzenduo Haitzendorf und Wieselburg auf Platz drei. Haabs spricht darüber, was der Traditionsverein für das Frühjahr plant und wie zuversichtlich er für die Fortsetzung der Punktejagd 2022 ist.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christian Haabs: "In meinen 9 Spielen gemeinsam mit Hannes Sonnleitner auf der Trainerbank konnten wir 7 Siege bei 1 Unentschieden und 1 Niederlage erringen und dabei in 6 Spielen zu Null spielen. Die Niederlage in der vorletzten Runde war sehr bitter im Hinblick auf die Frühjahrssaison. In einer normalen Saison wären die 28 Punkte eine ausgezeichnete Bilanz, nicht so aber in dieser Saison in der Haitzendorf und Wieselburg überragend gespielt haben. Nicht zufrieden sind wir mit der Chancenauswertung, die muss unbedingt verbessert werden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim ASK Ybbs allgemein?

Haabs: "Die Stimmung ist sehr gut, auch wenn uns der Umfaller gegen Würmla eine bessere Ausgangsposition für das Frühjahr gekostet hat. Es sind ausschließlich positive Charaktere im Kader, die bereit sind alles für den Verein zu geben."

Bereits zwei Abgänge fix, Handlungsbedarf im Angriff

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Haabs: "Ja mit Philipp Plank (Kilb) und Marco Talir (Pöchlarn) gibt es bereits zwei Abgänge. Mit Talir verlieren wir natürlich einen sehr spielstarken Spieler, wir müssen aber die Entscheidung des Spielers akzeptieren. Somit gibt es für andere Spieler die Möglichkeit sich im Frühjahr zu profilieren. Handlungsbedarf gäbe es auf der Stürmerposition, da alle Offensivpositionen mit Mittelfeldspielern besetzt sind. Ob es hier einen Zugang gibt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wir werden sicher nichts übers Knie brechen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Haabs: "Coronaerkrankungen und damit verbundene Quarantänen haben natürlich den Kader immer wieder dezimiert. Auch die eine oder andere Verletzung kam natürlich vor, zum Glück keine langwierige. Alles in allem hatten wir aber nicht mehr oder weniger Probleme als alle anderen Mannschaften auch."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Haabs: "Im körperlichen Bereich deutlich zusetzen, dem Team noch mehr Muster mitgeben, konsequenter im Abschluss werden und so viele Spiele wie möglich gewinnen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Haabs: "Ich rechne fix, dass alle Geimpften Sport ausüben dürfen, besonders im Freien. Alles andere wäre absurd."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Haabs: "Haitzendorf und Wieselburg, das konstantere Team wird es für sich entscheiden. Sollten überraschender Weise beide schwächeln, wollen wir natürlich bereit sein."

