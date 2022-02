SV Würmla betrieb Schadensbegrenzung

Details Montag, 31. Januar 2022 19:41

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Michael Rauscher, Sektionsleiter des SV Würmla, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Walter Brandstätter überwintert in der 2. Landesliga West nach fünf Siegen und acht Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang neun. In Würmla ist man froh darüber, dass "wir am Ende noch mit den zwei Siegen gegen Ybbs und Melk Schadensbegrenzung betrieben haben." Für die Frühjahrssaison wurde mit zwei Transfers versucht die bisherigen Offensiv-Schwächen zu beheben.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Michael Rauscher: "Mit der Herbstsaison sind wir im Großen und Ganzen relativ zufrieden, da wir am Ende noch mit den zwei Siegen gegen Ybbs und Melk Schadensbegrenzung betrieben haben. Wir starteten mit zwei Siegen sehr gut in die Saison, mussten aber dann im dritten Spiel gegen Wieselburg die erste heftige Niederlage einstecken, worauf die Mannschaft einige Spiele nicht mehr an die vorangegangen Leistungen anknüpfen konnte."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Rauscher: "Die Stimmung im Verein ist relativ gut und wir sehen mit Zuversicht in die Zukunft."

"Mussten nach den offensiven Schwächen etwas unternehmen"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Rauscher: "Natürlich mussten wir nach den offensiven Schwächen, die sich im Herbst gezeigt haben etwas unternehmen. Wir konnten mit Önder Kahraman (FC Klosterneuburg) sowie Berke Kuvvet (SV Gerasdorf Stammersdorf) zwei Offensivspieler verpflichten. Reinhard Schlossinger verließ nach beidseitiger Absprache im Winter den Verein."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Rauscher: "Es gab nur zwei langzeitverletzte Spieler mit Kapitän Dominic Rauscher, der die letzten Spiele nach einem Muskelfaser-Riss in der Wade nicht spielen konnte, sowie Lukas Klingenbrunner, der nach einem Kreuzbandeinriss die ganze Herbstsaison ausfiel. Beide Spieler sind aber wieder genesen und werden der Mannschaft den nötigen Rückhalt in der Defensive geben. Im Augenblick sind wieder alle Spieler fit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Rauscher: "Die Zielsetzung im Frühjahr sieht einen vorderen Mittelfeldplatz um Position fünf bis sieben vor."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Rauscher: "Ich denke, dass die Meisterschaft eventuell später gestartet wird, aber danach fertig gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Rauscher: "Für mich sind mit Haitzendorf und Wieselburg zwei Titelkandidaten vorhanden. Am Ende denke ich werden die Wintertransfers entscheiden, welcher Verein die besseren Spieler verpflichten wird und den Titel holen kann."