Seitenstetten geht mit guter Stimmung ins Frühjahr

Details Dienstag, 01. Februar 2022 17:36

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Günther Gugler, Sportlicher Leiter des USC Seitenstetten, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Stefan Griessenberger überwintert in der 2. Landesliga West nach vier Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang zehn. In Seitenstetten zeigt man sich für die Frühjahrssaison optimistisch: "Das Minimalziel ist es den aktuellen Tabellenplatz zu verteidigen, aber auch die vor uns platzierten Mannschaften sind keineswegs außer Reichweite."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Günther Gugler: "An und für sich bin ich sehr zufrieden. Leider haben wir in den letzten drei Runden keine Punkte mehr gemacht, sonst wäre es für unsere Verhältnisse perfekt gewesen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Gugler: "Die Stimmung im Verein ist wie in all den Jahren davor auch schon eine sehr gute."

Aktuell alle Spieler nach Verletzungsproblemen im Herbst fit

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Gugler: "Wir haben aktuell mit Julian Haneder (St. Peter/Au) und Özkan Dinc (Kilb) zwei Abgänge. Neu bei uns ist Jonas Schinkinger (Union Perg/Oberösterreich-Liga)."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Gugler: "Leider haben wir mit Bernhard Hörmann, Dominik Kammerhofer, Tom Knoll, Lukas Binder, Peter Thaller und Florian Zellhofer doch eine sehr große Verletztenliste gehabt. Das erfreuliche daran ist das aktuell alle Spieler fit sind."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Gugler: "Das Minimalziel ist es den aktuellen Tabellenplatz zu verteidigen, aber auch die vor uns platzierten Mannschaften sind keineswegs außer Reichweite."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Gugler: "Ja, natürlich."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Gugler: "Natürlich die zwei Mannschaften, die ganz vorne stehen. Vom Gefühl her sehe ich Haitzendorf am Ende vorne."