Für SC Melk hat Klassenerhalt oberste Priorität

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Alfred Konrad, Sportlicher Leiter des SC Melk, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Genadi Petrov überwintert in der 2. Landesliga West nach zwei Siegen, einem Remis und zehn Niederlagen mit sieben Punkten auf Rang 14. Doch in Melk hat man trotz der "Roten Laterne" noch nach lange nicht aufgegeben und zeigt sich vor der Frühjahrssaison kämpferisch. Fred Konrad spricht das große Ziel klar aus: "Wir wollen die 2. Landesliga West unbedingt halten. Oberste Priorität ist der Klassenerhalt."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Alfred Konrad: "Absolut nicht zufrieden. Wir hatten Probleme mit Verletzungen, dazu noch ein Qualitäts- und Mentalitätsproblem. Dies hat sich mit Platz 14 dann auch sehr negativ ausgewirkt. Der Rückblick verläuft dadurch natürlich enttäuschend, was man ja leider auch an der Tabellenplatzierung sieht."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Konrad: "Obwohl wir als Schlusslicht überwintern mussten aktuell sehr gut. Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung und engagierte Spieler bei den Einheiten in der Vorbereitung auf das Frühjahr."

Je acht Zugänge und Abgänge in Melk

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Konrad: "Es gibt acht Zugänge: Daniel Petrovic (ASKÖ Oedt), Strahinja Macanovic und Kosta Drazic (beide aus Serbien), Manuel Hofer (USV Langenlois), Paul Loidhold (SC Wieselburg), Arjan Muharemi (FC Kapelln), Kürsat Aslander (SC St. Pölten Union Landhaus) sowie Walter Berndonner (USC Markersdorf). Dafür aber auch acht Abgänge: Nico Gerak, Rene Miklautz, Viktor Vondryska, Dominik Gulas, Amar Osmanovic, Haci Ersoy, Niklas Eppensteiner und Kilian Kiefer. Handlungsbedarf gab es besonders in der Innenverteidigung, im zentralen Mittelfeld und im Sturm."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Konrad: "Kapitän Nikolaus 'Niki' Weinfurter hat uns durch seine schwere Verletzung extrem gefehlt. Jetzt ist Niki löwenstark und top fit zurück von seinem Kreuzbandeinriss. Ebenfalls erfreulich: Auch Nenad Gavrovic ist nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk wieder mit dabei."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Konrad: "Wir wollen die 2. Landesliga West unbedingt halten. Oberste Priorität ist der Klassenerhalt."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Konrad: "Wir hoffen und sind überzeugt, dass gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Konrad: "Der SV Haitzendorf wird Meister."