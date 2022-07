Sportvereinigung Purgstall will in die obere Tabellenhälfte

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 18:41

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei die Sportvereiningung Purgstall mit Obmann Gerhard Plank an der Reihe. Purgstall belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Landesliga West nach sieben Siegen, acht Remis und elf Niederlagen mit 29 Punkten den neunten Platz in der Endtabelle. Nach zahlreichen Verletzungen zieht Plank aber zufrieden Bilanz: "Unser Trainerteam mit Chefcoach Hans-Jürgen Moser hat tolle Arbeit geleistet. Als Lohn für diese Herausforderungen konnten wir den ADMIRAL NÖ-Cup im Finale nach hartem Kampf für uns entscheiden." In der neuen Punktejagd soll es nun in die obere Tabellenhälfte gehen,

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ing. Gerhard Plank: Durch viele verletzungsbedingte Ausfälle (gegen Rohrendorf auswärts mussten wir eine komplette Mannschaft vorgegeben) ist die Platzierung mehr als zufriedenstellend. Unser Trainerteam mit Chefcoach Hans-Jürgen Moser hat tolle Arbeit geleistet. Als Lohn für diese Herausforderungen konnten wir den ADMIRAL NÖ-Cup im Finale nach hartem Kampf für uns entscheiden. Damit wurde die Mannschaft für ihre Mentalität und Einstellung belohnt – Gratulation an alle innerhalb und vor allem außerhalb des Spielfeldes – eine gewaltige Teamleistung!

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Plank: Als Zugänge stehen Lukas Wöran (TSV Grein), Florian Koppensteiner (SV Leobendorf), Simon Loibl (SCU Ybbsitz, AFW Waidhofen/Y.), Fabian Zehetner (Union Steinakirchen), Leandro Morina und Berkay Özkan (beide AFW Waidhofen/Y.) fest. Die Abgänge betreffen Dominik Gulas (ASK Loosdorf), Patrick Vasek (?), Harald Schrittwieser (SC Wieselburg), David Sauprügl (Union Steinakirchen), Michael Eisenmann (Union Steinakirchen) und Michael Hofmarcher (SV Scheibbs).

"Oberstes Ziel im Verein ist die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Plank: Oberstes Ziel im Verein ist die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler – sprich die nächste Generation auf die 2. Landesliga vorzubereiten, um sie dann zu haben, wenn sie gebraucht werden. Unseren schwerer verletzten Spielern - wie Kapitän Roman Zeller und "Kampfgelse" Elias Kaufmann - die nötige Zeit zu geben, sich von ihren Verletzungen wieder zu erholen!

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Plank: Viele sind nicht mehr bereit permanent aus der Komfortzone zu gehen und die Pandemie hat das zusätzlich befeuert – die oft zitierte "Work Life Balance" steht mittlerweile sehr oft an erster Stelle. Meiner Meinung nach wird es nicht einfacher werden, wenn nicht Einsatz und Bereitschaft etwas in die Gesellschaft einzubringen wieder mehr an Bedeutung gewinnt.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Plank: Gesund bleiben – keinen Lockdown – weniger Verletzungen und obere Tabellenhälfte!

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Plank: Die Tabelle der letzten Saison ist die Ausgangsbasis – welche Transfers werden noch getätigt und Überraschungen kann es immer geben. „die2west.at“ ist eine spannende, interessante und ausgeglichene Liga!