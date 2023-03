USC Seitenstetten mit knackigem Auftaktprogramm

Details Donnerstag, 09. März 2023 10:23

Der USC Seitenstetten führt in der punktemäßig aktuell relativ eindeutig in zwei Hälften geteilten 2. Landesliga West als Achter den Tabellensüden an. Zum Auftakt, den man in knapp zweieinhalb Wochen bestreiten wird, wartet auf die Seitenstettener prompt das Derby gegen St. Peter in der Au und damit ein Gegner, der aktuell im Titelkampf mitmischt. Rene Streitner, der sportliche Leiter des USC, hat sich Zeit genommen, um einige aktuelle Fragen von Ligaportal.at zu beantworten.

Ligaportal.at: Wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bis dato gelaufen?

Rene Streitner: Wir waren Anfang Februar auf Trainingslager in Porec, wo wir ähnliche Temperaturen wie bei uns vorgefunden haben, dafür gab es halt jeden Tag zehn Sonnenstunden und super Platzverhältnisse. Wir haben dort auch zwei Testspiel gegen unterklassige Mannschaften absolviert und klar gewonnen. Das Trainingslager haben wir wirklich sehr genossen, die Mannschaft ist noch enger zusammengerückt, es war perfekt, dass wir hingefahren sind. Wir versuchen nun, die letzten beiden Vorbereitungsspiele auf Naturrasen zu bestreiten, jetzt am Wochenende geht es gegen den Gebietsligisten Euratsfeld. Ansonsten sind wir mit den Ergebnissen und auch Leistungen durchwegs zufrieden. Seit einer gefühlten Ewigkeit haben wir auch einmal keine Verletzten, es steht unser gesamter Kader zur Verfügung, das ist positiv, genau wie die Stimmung.

Ligaportal.at: Hat sich seit dem letzten Update auf dem Transfermarkt noch etwas aufgetan?

Rene Streitner: Nein, es ist ausschließlich Nico Poustka von SKU Amstetten zurückgekommen, ansonsten hat sich nichts getan, wir haben weder Abgänge noch einen weiteren Zugang.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie konkret das Auftaktprogramm ein, was habt ihr euch vorgenommen?

Rene Streitner: Wir haben ein schwieriges Programm zum Start, würde ich sagen. Es steht das Derby gegen den Zweiten und Titelaspiranten St. Peter an, das wird sicher ganz schwierig, hier erhoffen wir uns eine Kulisse, die für alle eine Freude ist. Dann haben wir Würmla auswärts, die performen in der Vorbereitung anscheinen, was man so liest, sehr gut. Dann treffen wir daheim auf Purgstall, das sind auf jeden Fall schwierige Gegner, hier sind wir gleich zu Beginn voll gefordert.

Ligaportal.at: Hat sich rund um den Verein im Winter sonst noch etwas getan?

Rene Streitner: Es wird zeitnah ein neuer Vorstand gewählt werden. Hier haben wir wieder ein paar Leute dazugewinnen können, was sehr positiv ist, dass wir den Vorstand ein bisschen vergrößern. Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten, es ist alles ruhig in Seitenstetten.

Ligaportal.at: Wer wird Meister?

Rene Streitner: Ich gehe davon aus, dass sich die ersten drei Mannschaften das ausmachen werden.

