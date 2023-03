Spannendes Mostviertel-Derby zwischen USC Seitenstetten und UFC St. Peter/Au wirft seine Schatten voraus

Details Dienstag, 14. März 2023 16:06

Den 25. März haben nicht wenige Fußballbegeisterte im Westen Niederösterreichs ganz dick im Kalender stehen. Gleich zum Beginn der Rückrunde kann die 2. Landesliga West mit dem Derby-Kracher zwischen dem USC Seitenstetten und dem UFC St. Peter in der Au aufwarten. Das Duell ist gleich in mehrfacher Hinsicht brisant, zumal die Gäste aus St. Peter als Zweite im Titelkampf mitmischen, während die Seitenstettener als Neunte noch nicht gerettet sind.

Karriere-Highlight für viele Spieler

Am Samstag, dem 25. März um 14:30 Uhr (Reserve) bzw. 16:30 Uhr (Kampfmannschaft) wird zum erneuten Male um die Vorherrschaft in der 2. Landesliga West gekämpft. Das Mostviertel-Derby zwischen Seitenstetten und St.Peter/Au stellt nicht nur einen der Höhepunkte der Fußballsaison in der 2. Landesliga dar, aufgrund der stets zahlreichen Besucher markiert die Partie gleichzeitig ein Highlight in der Karriere vieler Akteure beider Mannschaften.

Abgesehen von der überragenden Stimmung, den Choreografien und Fangesängen, sowie einem spannenden Spiel und kulinarischer Verpflegung gibt es heuer auch einen Playground, der direkt vor Ort von der Sportunion zur Verfügung gestellt wird. Damit soll auch der Spaß für die jungen Gäste nicht zu kurz kommen. Die älteren Besucher können sich darüber hinaus an diversen Bars erfreuen, nach Spielende der Kampfmannschaft steigt in der Schirmbar sogar eine Après-Ski-Party.

Beide Vereine in heller Vorfreude

Der USC Seitenstetten informiert zudem, dass es heuer wieder Tageskarten gibt. Die Vorverkaufskarten der letzten Jahre bestanden nur aufgrund von COVID-19 und werden nun nicht mehr bereitgestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch dieses Jahr freut man sich in Seitenstetten wieder auf ein ausverkauftes Haus. Dabei will man in der heimischen Arena unbedingt Revanche für die letzte Derby-Niederlage in St. Peter nehmen, wie der Verein mitteilt.

Auch beim UFC St. Peter freut man sich auf das Derby: „Dieses Spiel ist natürlich etwas ganz Besonderes, auch für mich persönlich, zumal ich lange in Seitenstetten tätig war. Das wird ganz sicher ein heißer Tanz, wir wissen natürlich, dass wir alles reinwerfen müssen, um einen oder sogar drei Punkte zu holen. Wir werden dafür auch ein bisschen Glück brauchen, wir werden Seitenstetten auf keinen Fall unterschätzen. Nach dem Spiel werden wir uns dann zusammensetzen, etwas trinken und wieder freundliche Nachbarn sein", sagt Günter Zach, Trainer des UFC St. Peter in der Au.

Peter Thaller (schwarzes Trikot, am Ball) kämpft heuer von der Trainerbank aus um den Derbysieg.

Von links nach rechts: Julian Schattleitner, Peter Thaller, David Oismüller, Dominik Kammerhofer

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei