Der kleine Umbruch der SVg Purgstall

Details Mittwoch, 02. August 2023 15:50

Die SVg Purgstall war in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23, als man Rang fünf erreichte, eine der positiven Erscheinungen in der 2. Landesliga West. Durch den einen oder anderen Abgang steht vor Beginn der neuen Saison jedoch ein kleinerer Umbruch an, den man bis dato, zieht man die Vorbereitung als Maßstab heran, recht gut bewältigen konnte. Dennoch dürfte gerade hier die große Herausforderung für die kommende Spielzeit liegen. Ligaportal konnte sich exklusiv mit Hans Jürgen Moser, dem erfolgreichen Trainer der SVg Purgstall, unterhalten.

Ligaportal: Herr Moser, wie würden Sie bisher die Vorbereitung aus Purgstaller Sicht bewerten?

Hans Jürgen Moser: Tadellos, wir sind jetzt in der sechsten Woche, haben Anfang Juli zu trainieren begonnen, trainieren dreimal die Woche gut und intensiv und haben bereits ein paar gute Vorbereitungsspiele gehabt. Nun schauen wir, dass wir den letzten Test gegen Oberndorf gut über die Bühne bringen, nächste Woche starten wir dann mit einem Heimspiel in die neue Saison.

Ligaportal: Wie haben sich die Neuzugänge eingefügt?

Hans Jürgen Moser: Wir hatten schon einige Neuzugänge, konnten die Abgänge, die wir hatten, mit einzelnen Spielern positionsgetreu durchtauschen. Wir haben uns in diesem Sinne hauptsächlich etwas verjüngt und Spieler dazubekommen, die unserem Weg und unserer Philosophie getreu dazupassen. Darunter sind zwei Eigengewächse sowie Spieler aus der Umgebung.

Ligaportal: Welche Schwerpunkte werden aktuell in der Trainingsarbeit gesetzt?

Hans Jürgen Moser: In erster Linie gilt es natürlich, die neuen Spieler gut zu integrieren, wobei wir sowohl am Platz als auch im taktischen Bereich versuchen, viel zu transportieren, um die Spieler gleich dort abzuholen, wo sie aktuell stehen und sie auf unseren Weg zu bringen, damit alle in dieselbe Richtung schauen und gut für die Meisterschaft gerüstet sind. Von der Physis betrachtet, baut man über die Sommerpause nicht allzu viel ab, da geht es darum, die Wehwehchen gut auszukurieren und gleichzeitig das Fitnesslevel zu halten, damit man Mitte August richtig gut vorbereitet ist. Im Winter ist die Pause länger, hier muss man den konditionellen Bereich dann stärker gewichten, im Sommer ist das bei uns kein allzu großes Thema.

Ligaportal: Wie lauten die Saisonziele?

Hans Jürgen Moser: Letztes Jahr haben wir mit Platz fünf in der Tabelle das Mittelfeld angeführt, die ersten vier Teams waren doch ein bisschen in einer eigenen Liga. Unser Ziel ist es, diesen leichten Umbruch, der stattgefunden hat, stabil zu gestalten, so schnell wie möglich in der Spur zu sein und uns im besten Fall, von den Punkten betrachtet, weiterzuentwickeln.

