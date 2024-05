Korneuburg erledigt Pflichtaufgabe souverän und stürmt wieder an die Spitze!

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 12:24

Samstag Abend empfing der SC Sparkasse Korneuburg den SV Waidhofen/Thaya. Die Ausgangssituation vor der Partie ließ ein klares Ergebnis erwarten. Die Erstgenannten liefern sich mit Gloggnitz und Schrems einen aufsehenerregenden Dreikampf um den Titel. Und das Heimteam benötigte den Dreier, um sich wieder die Topposition zu krallen. Gegen das Schlusslicht der 1. NÖ Landesliga durfte man sich keine Blöße geben, wenn man bis zum Ende im Rennen um die Krone dabei bleiben möchte. Der Favorit überzeugte vollends und setzte sich schließlich klar mit 4:0 durch.

Etatmäßiger Auftakt

Rund 250 Zuschauer suchten die druckmittel.at-Arena auf. Die ortsansässigen Fans fieberten dem nächsten Auftritt ihrer Jungs entgegen. Am Dienstag waren die Burschen mit einem 6:0 Erfolg gegen Waldhausen ins Finale des Meistercups gestürmt. Nun sollte auch unbedingt in der Meisterschaft nachgelegt werden. Trainer Gerald Schalkhammer stand in den letzten Tagen vor der Herausforderung, jegliches Unterschätzen des Gegners, sei es auch nur im Keim, zu verhindern. Und er hatte dies scheinbar toll getan. Das Spiel lief von Beginn weg nur in eine Richtung. Wie auf einer schiefen Ebene. Den Torreigen eröffnete Armin Mujakic bereits in der 9. Minute. Der Paradestürmer sorgte per Kopf aus kürzester Distanz für die Führung. Nur etwas mehr als eine Viertelstunde dauerte es, bis sein Torhunger ein weiteres Mal gestillt wurde. Jetzt war er per Fuß erfolgreich. Der satte Abschluss landete flach im langen Eck. Beeindruckend, wie Korneuburg den Ball laufen ließ! Vor allem die linke Seite zeichnete sich immer wieder aus. Die Gäste fingen sich dann sogar eine Rote ein, was die Aufgabe für sie noch schwieriger machte. Die Folge war das 3:0 noch vor der Pause durch Lorenz Grabovac. Unaufgeregt drückte er die Wuchtel nach einer schönen Vorarbeit über die Linie. Mit dem Stand ging es dann auch in die Kabinen.

Ökonomisches Spiel prägt zweite Hälfte

Nach Wiederanpfiff verfolgte der Favorit das Ziel, den Erfolg trocken heimzuspielen. Über den Sieg des Ausgangs sollte es ja keine Diskussionen mehr geben. Zu klar war das Zwischenergebnis und das Geschehen auf dem Rasen. Zunächst wurde aber noch einmal nachgelegt. In der 55. Minute war Maximilian Balzer zur Stelle. Eine perfekt getretene Ecke landete unmittelbar bei ihm. Problemlos beförderte er das Runde ins Eckige. Die Zuschauer durften erneut jubeln. Das Match verlief ganz nach dem Geschmack der heimischen Fans. Entspannt konnte man sich zurücklehnen. Dann wurde ordentlich durchgetauscht. Der Titelanwärter nahm zahlreiche Wechsel vor. Es ging darum, die Akteure für die Schlussphase in der Meisterschaft zu schonen. Waidhofen kam das ganz gelegen. Die Gastgeber verwalteten nun mehr das Ergebnis und drängten nicht mehr so konsequent nach vorne. So konnte das Schlusslicht den Gegner besser neutralisieren und sich wieder etwas in die Partie hineinkämpfen. Die Minuten vergingen ohne weitere Treffer, ehe der Referee die Partie schließlich beendete. Nach dem Abpfiff konnten die Korneuburger auf eine Woche ganz nach ihrem Geschmack zurückblicken. Und auch in die nächste Runde wird man wieder als Tabellenführer gehen.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Großes Lob an meine Burschen. Wir sind mit der richtigen Einstellung in die Partie gegangen. Und haben von Anfang an unser Potential abgerufen. Schön, wenn man auch mal recht früh durchatmen kann, weil das Spiel schon entschieden ist. Harte Wochen warten auf uns. Von dem her war es absolut richtig, nach dem Seitenwechsel zu rotieren. Auch der zweite Anzug hat mich überzeugt.“

Der Beste: Armin Mujakic (Angriff SC Sparkasse Korneuburg)

