Tolle Aufholjagd beschert Langenrohr einen weiteren Zähler!

Details Montag, 06. Mai 2024 04:51

Die 24. Runde der 1. NÖ Landesliga wurde Sonntag Mittag mit dem Duell SV Langenrohr gegen SKN St. Pölten Juniors abgeschlossen. Der Erstgenannte war mittlerweile seit drei Spieltagen ohne vollen Erfolg. Letzte Woche hatte man gegen Zwettl überhaupt eine ordentliche Abfuhr bekommen. Die Gäste andererseits konnten zuletzt Titelaspirant Gloggnitz ein Unentschieden abringen. Dementsprechend reisten sie mit viel Selbstvertrauen an. Das Team lag dann auch bereits mit zwei Toren in Front. Die Führung wurde aber verspielt und das Heimteam krallte sich noch einen Punkt.

Effektivität macht den Unterschied

Rund 290 Zuschauer suchten den Sportplatz auf. Die ortsansässigen Fans hofften auf einen Dreier. Wenn es nach ihnen geht, soll der Verein unter keinen Umständen noch in unmittelbare Abstiegsgefahr rutschen. Und Trainer August Baumühlner dürfte mit seiner Ansprache vor der Partie seine Burschen abgeholt haben. Von Beginn waren die Hausherren die aktivere und dominante Mannschaft. Sie erarbeiteten sich auch Chancen, scheiterten aber konsequent an der Verwertung. Wie heißt es so schön im Fußball? Die Tore, die man nicht schießt, bekommt man! Diese These bewahrheitete sich mal wieder. Zunächst war es Antonio Kustura in der 10. Minute. Er versenkte eine Hereingabe von der linken Seite mit seinem Haupt. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde erhöhten die Hauptstädter sogar. Yervand Sukiasyan zwirbelte einen Freistoß perfekt über die Mauer. Der Ball schlug im Kasten ohne Abwehrmöglichkeit des Torhüters ein. Es stand 0:2. Das war der Supergau für die Gastgeber.

Tolle Moral rettet Remis

Aber Langenrohr ließ sich nicht beirren und rannte weiter an. Die Belohnung war der Anschlusstreffer unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Emir Dilic brachte sein Team in die Partie zurück. Er verwertete eine ideale Flanke von der rechten Seite per Kopf. Sehr wichtig für die Psyche, zu diesem Zeitpunkt noch zu verkürzen. Das Erfolgserlebnis ließ die Heimischen positiv gestimmt in die Kabinen gehen und nach der Pause voll motiviert auf den Rasen zurückkehren. Sie drängten auf den Ausgleich. Und taten das ab der 55. Minute sogar mit einem Mann mehr. Daniel Schütz wurde nach der zweiten Gelben vom Platz gestellt. Vor allem ein Akteur hielt die Hauptstädter aber im Spiel. Erik Baranyai-Ulvestad. Der Goalie avancierte zum Helden und entschärfte alles, was in seine Richtung kam. Als bereits niemand mehr an den Ausgleich glaubte, gelang er aber doch noch. Es lief bereits die Nachspielzeit, als der Schütze zum 1:2 ein weiteres Mal traf. Mit einem wuchtigen Schuss bezwang er den Schlussmann. Die Tribüne bebte. Jan Sturm von den Gästen sah noch Rot, nachdem er wegen Kritik zum zweiten Mal verwarnt worden war. Dann pfiff der Referee ab. Die Fans der Gastgeber lagen sich in den Armen. Sie freuten sich über den Willen ihrer Jungs und den dadurch erbeuteten Punkt.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Wir hätten nach 10 Minuten schon 2:0 führen sollen. Schaffen es aber, nicht zu treffen. Stattdessen liegt der Konkurrent mit diesem Zwischenergebnis dann voran. Toll, wie die Mannschaft trotzdem weiter an sich geglaubt hat. Die Situation in den hinteren Tabellenregionen ist sehr spannend. Der Punkt kann noch äußerst wichtig werden!“

Die Besten: Erik Baranyai-Ulvestad (Torhüter SKN St. Pölten Juniors), Emir Dilic (Sturm SV Langenrohr)

