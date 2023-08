Ybbs-Besieger SC Lilienfeld: "Dann wollen wir nachlegen"

Details Montag, 14. August 2023 15:18

Vom einen oder anderen hoch eingeschätzt, hat der SC Lilienfeld in der ersten Runde der 2. Landesliga West die in ihn gesetzten Erwartungen bestätigt und einen fulminanten 4:1-Erfolg gegen Ybbs eingefahren. Durch das starke interne Gefüge konnten die Neuen rasch und gut integriert werden, was die Ziele betrifft, hält man den Ball in Lilienfeld flach. Ligaportal hat mit Trainer Amir Ebrahim über all das sowie über die nächste schwierige Aufgabe gesprochen.

Ligaportal: Herr Ebrahim, Ihre Mannschaft hat zum Auftakt Ybbs mit 4:1 vom Platz gefegt – was hat besonders gut geklappt, und wie ist das zustande gekommen?

Amir Ebrahim: Die erste Runde war natürlich sehr positiv, vor allem gilt das für die zweite Halbzeit. Mit dem ersten Meisterschaftsspiel ist das oft so eine Sache, wie man reinstartet, wie es gelingt, von der Vorbereitung auf den Meisterschaftsmodus umzuschalten. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas nervös und haben entsprechend nicht unsere vollen Qualitäten auf den Platz gebracht. Dann haben wir ein paar Sachen angesprochen und in der Halbzeit korrigiert, im zweiten Abschnitt waren wir dann überlegen und haben verdient gewonnen.

Ligaportal: Wie gefällt Ihnen die Entwicklung der Neuzugänge, wie haben sie sich gemacht?

Amir Ebrahim: Wir hatten vier Neue in der Startelf, sie sind sehr gut integriert, wir sind ein wirklich familiär geführter Verein und innerhalb der Mannschaft stark zusammengewachsen, daher tun sich neue Spieler bei uns generell sehr leicht, hineinzufinden, rein mal aus menschlicher Sicht. Wir haben Fußballer geholt, die wir gezielt gesucht haben und von deren Qualitäten wir überzeugt sind. Sie werden in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil für uns werden.

Ligaportal: Welche Rolle wird man heuer spielen können?

Amir Ebrahim: Das ist schwer zu sagen. Es ist erst eine Runde gespielt, 25 weitere folgen noch. Man hat an Gegner Ybbs gesehen, wie stark die Konkurrenz ist und wie gut die Teams aufgestellt sind. Es gilt, die bestmögliche Leistung abzurufen, um Spiele zu gewinnen, dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wir wollen uns verbessern, in die Topf fünf kommen, ob uns das gelingt, liegt an den Leistungen, die wir auf dem Platz zeigen.

Ligaportal: Das nächste Spiel ist bekanntlich immer das schwerste, wie ist die nächste Aufgabe einzuschätzen?

Amir Ebrahim: Unser nächster Gegner ist Gmünd, wir wissen prinzipiell, wie fast alle Mannschaften gegen uns spielen wollen beziehungsweise gegen uns gespielt haben letzte Saison. Wir müssen uns deren Spielweise anpassen, uns den Gegner zurechtlegen. Es gilt, unser Spiel einmal zu analysieren, die nicht so guten Sachen anzuschauen, zu besprechen, warum und wieso. Dann gilt es sich auch auf die Gmündner Mannschaft einzustellen, anzusprechen, welches Spiel uns hier erwartet, gute Trainingseinheiten während der Woche zu absolvieren, dann wollen wir nachlegen, das Spiel zuhause gewinnen.

