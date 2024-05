ASV Statzendorf verlässt Hainfeld mit klarem Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:50

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen dem SC Hainfeld und dem ASV Statzendorf zeigte sich die Gästemannschaft von ihrer besten Seite und sicherte sich einen überzeugenden 4:0-Sieg. Von Beginn an setzten die Statzendorfer Akzente und ließen den Hainfeldern kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Ein Mix aus strategischem Geschick und effektiver Chancennutzung sorgte dafür, dass die Statzendorfer ihre Siegesserie fortsetzen konnten und die Hainfelder auf heimischem Boden in die Schranken wiesen.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Bereits in der Anfangsphase des Spiels machte der ASV Statzendorf deutlich, dass sie hier nicht angetreten waren, um Punkte liegen zu lassen. Die Gäste hatten schon nach wenigen Minuten mehrere Chancen.

Statzendorf mit super Möglichkeiten. User 156, Ticker-Reporter

Mit einem präzisen Schuss von Jakob Prischink in der 16. Minute, der die Statzendorfer in Führung brachte, wurde der Grundstein für den späteren Erfolg gelegt. Dieser Treffer war das Resultat einer konsequenten Offensivleistung der Statzendorfer, die schon früh im Spiel ihre Absichten klar machten. Trotz einiger Bemühungen seitens des SC Hainfeld, ins Spiel zu finden und Druck aufzubauen, blieben die Gastgeber weitestgehend ungefährlich.

Zweite Halbzeit: Statzendorf baut Vorsprung aus

Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Der ASV Statzendorf kam entschlossen aus der Kabine und baute den Vorsprung bereits in der 49. Minute durch ein Tor von Ilias Ladan, begünstigt durch ein Eigentor, weiter aus. Nur drei Minuten später erhöhte Jakob Prischink mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3 und ließ den Hainfeldern kaum Hoffnung auf eine Wende. Die Statzendorfer zeigten sich überlegen in den Zweikämpfen und effizient im Abschluss. In der 75. Minute setzte Mario Krammel mit dem 0:4 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung der Gäste. Dieses Tor, das ebenfalls das Endergebnis markierte, symbolisierte die Dominanz des ASV Statzendorf in diesem Spiel.

Die Hainfelder, die vor dem Spiel noch auf einen Heimvorteil gehofft hatten, mussten sich der Effizienz und Spielfreude der Statzendorfer geschlagen geben. Während der SC Hainfeld nun darüber nachdenken muss, wie sie wieder in die Erfolgsspur finden, kann der ASV Statzendorf seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen. Mit diesem klaren Sieg unterstreichen die Statzendorfer ihre Ambitionen und zeigen, dass sie ein ernstzunehmender Konkurrent im Aufstiegskampf sind.

Gebietsliga West: Hainfeld : Statzendorf - 0:4 (0:1)

75 Mario Krammel 0:4

52 Jakob Prischink 0:3

49 Eigentor durch Ilias Ladan 0:2

16 Jakob Prischink 0:1

