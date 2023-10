Punkteteilung zwischen Melk und Wieselburg

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Vor rund 580 Zuschauern trafen der SC Melk und der SC Wieselburg aufeinander. Am Freitag trennten sich der SC Rathauskeller Melk und Wieselburg unentschieden mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In den ersten Minuten belauerten sich beide Teams lediglich. Dann kamen auch beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten, konnten diese aber noch nicht nutzen. 580 Zuschauer sahen dann, wie Florian Mathias Heigl, nach einem Eckball und einer Kopfball-Verlängerung, das 1:0 für den SC Raika TTI Group Wieselburg markierte. In Minute 25 vergab Gabriel Hinterberger die riesen Möglichkeit auf das 2:0, doch sein Abschluss ging knapp neben das Tor. Kurz darauf hatten auch die Heimischen Glück (28.).

Super Chance über die Seite, doch Melks Abwehr kann den Ball per Kopfball noch abfälschen....der wäre wohl ins Kreuzeck gefallen. firefootball, Ticker-Reporter

Dann eine ähnliche Situation beim Ausgleich der Heimelf. Gerald Bauer nutzte die Chance für den SC Melk und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz, nachdem ein Eckball ebenfalls zu ihm verlängert wurde. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Melk gleicht zweimal aus

Die erste Chance in Halbzeit zwei hatten die Hausherren, doch der Abschluss wurde im letzten Moment noch abgefälscht und landete nur knapp neben dem Gehäuse (47.). Der SC Wieselburg stellte dann das 2:1 sicher (55.), als ein Kopfball noch von Tobias Saffertmüller aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt wurde.

Flanke in den 5er, die Löwen Abwehr schläft, der Ball wandert irgendwie per Fuß ins Tor....billiges Tor! firefootball, Ticker-Reporter

Kurz darauf vergaben die Gäste die Top-Möglichkeit den Vorsprung auszubauen, doch der Querpass wurde knapp vor dem Tor nicht verwertet (56.). Den Freudenjubel des Gasts machte Marius Schmidt zunichte, als er nach einem Eckball und einem Abschluss eher zuföllig an den Ball kam und per Abstauber den Ausgleich besorgte (59.).

Freistoß nach Foul an Makic in den 16er, der Ball wird noch kurz abgewehrt und kommt zu Nr15 Schmidt der scharf unter die Latte einschießt. firefootball, Ticker-Reporter

In Minute 63 hätten die Gastgeber beinahe das Spiel gedreht, doch der Schuss aus kurzer Distanz segelte über den Kasten. Nach 67 Minuten rettete Wieselburgs Keeper Dominic Gottsmann den Rückstand.

Wahnsinns Kombination über Hoppi auf Makic den der Gäste Keeper gerade noch von der Linie kratzt. Der muss drinnen sein...da fehlten aber nur wenige Millimeter. firefootball, Ticker-Reporter

Auch in den letzten Minuten der Partie waren die Gastgeber näher am Sieg dran, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SC Rathauskeller Melk mit Wieselburg kein Sieger gefunden.

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber. Der SC Rathauskeller Melk erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Offensiv sticht der SC Raika TTI Group Wieselburg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 22 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. In dieser Saison sammelte der SC Wieselburg bisher sechs Siege und kassierte zwei Niederlagen. Wieselburg blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Wieselburg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der SC Raika TTI Group Wieselburg den zweiten Platz.

Kommenden Sonntag (11:15 Uhr) tritt der SC Melk beim SV Absdorf an, schon einen Tag vorher muss Wieselburg seine Hausaufgaben beim ASK Bau Pöchhacker Ybbs erledigen.

2. Landesliga West: SC Rathauskeller Melk – SC Raika TTI Group Wieselburg, 2:2 (1:1)

59 Marius Schmidt 2:2

55 Tobias Saffertmueller 1:2

39 Gerald Bauer 1:1

18 Florian Mathias Heigl 0:1

