SVg ATP Purgstall erreicht gegen Ybbs ein Remis

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Rund 410 Zuschauer kamen ins "Fliederstadion" nach Purgstall um das Spiel der 9. Runde mitzuverfolgen. Die SVg ATP Purgstall und der ASK Ybbs teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SVg Purgstall vom Favoriten.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart in dieses Spiel. Eine starke Leistung zeigte Viktor Vondryska, der sich mit einem Doppelpack für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs beim Trainer empfahl (4./32.). Beim 1:0 wurde Vondryska von Dominik Aigner mit einem idealen Steckpass in Szene gesetzt und hatte beim Abschluss keine Mühe.

Stark ausgespielter Konter führt zum 0:2! jakob2007, Ticker-Reporter

Beim zweiten Treffer flog der Ball von links auf die rechte Seite. Von dort kam die Flanke zur Mitte, wo Vondryska völlig allein gelassen einköpfen konnte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Minute 44 hatten die Gastgeber die größte Chance auf den Anschlusstreffer, doch den Abschluss von Özkan Dinc konnte Keeper Stefan Mitmasser mit einem starken Reflex parieren.

Purgstall mit einem Doppelschlag zum Ausgleich

Die erste Chance im zweiten Durchgang hatte Ybbs, doch Benjamin Rass hämmerte den Ball aus kurzer Distanz über das Gehäuse. Dann flog ein Eckball an die zweite Stange, wo Constantin Scharner zum Kopfball kam und für die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall in der 53. Minute das erste Tor markierte. Jetzt machte Purgstall Druck auf den Ausgleich. In der 59. Minute gelang dem Heimteam, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Eine Flanke von der linken Seite kam wieder an den zweiten Pfosten, wo Florian Leitner per Kopf auf den freistehenden Özkan Dinc auflegte und dieser keine Mühe hatte seinen Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers zu platzieren. In Minute 72 vergab Viktor Vondryska die Chance auf die neuerliche Führung. In der 78. Minute verstolperten die Gäste die nächste Chance.

Özkan Dinc scheitert alleine vorm Torwart, der Ball geht knapp vorbei. jakob2007, Ticker-Reporter

Praktisch im Gegenzug kam Purgstalls Dinc alleine vor dem Tor zum Abschluss, knallte das Spielgerät allerdings über die Latte. Mit dem Schlusspfiff beendete der Referee den schwachen zweiten Durchgang des ASK Ybbs, in dem die SVg ATP Purgstall sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

SVg Purgstall bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging die SVg ATP Purgstall in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Sicherlich ist das Ergebnis für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts. Der ASK Ybbs blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft SVg Purgstall auf den USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten, der ASK Bau Pöchhacker Ybbs spielt tags darauf gegen den SC Raika TTI Group Wieselburg.

2. Landesliga West: Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall – ASK Bau Pöchhacker Ybbs, 2:2 (0:2)

59 Oezkan Dinc 2:2

53 Constantin Scharner 1:2

32 Viktor Vondryska 0:2

4 Viktor Vondryska 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.