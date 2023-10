Lilienfeld dreht das Spiel gegen Würmla

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Für den SV Würmla gab es in der Partie gegen den SC PREFA Lilienfeld, an deren Ende vor rund 110 Zuschauern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SC Lilienfeld hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Würmla erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Clemens Lippert traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Direkt vom Anstoß weg kam der Ball auf die rechte Seite und dann zu Lippert, der nach zwölf Sekunden flach ins Eck traf. Nach acht Minuten fanden die Gäste die nächste Chance vor, doch diesmal landete der Abschluss über dem Tor. In der 40. Minute reklamierten die Gäste Elfmeter, nachdem Patrick Denk im Strafraum zu Fall kam. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Lilienfeld fixiert den Sieg in der Schlussphase

Nach einer guten Stunde gelang den Gastgebern dann der Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite fand Kosovar Basholli. Der witterte seine Chance und köpfte den Ball noch vor dem Keeper zum 1:1 für Lilienfeld ein (61.). Patrick Denk vom SV Würmla wurde in der 67. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Karim Sallam zeigte fünf Minuten vor dem Ende seine starke Technik und lufte den Ball über die Abwehr zu Patrick Schroffenauer und dieser brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SC PREFA Lilienfeld über die Linie (85.). In Minute 92 hatten die Gäste nochmal die Chance auf den Ausgleich, doch der Ball landete über dem Gehäuse. Die Gastgeber bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Mohamed Gad El Rab El Sayed in der 97. Minute traf. Ein Konter brachte Amir Ebrahim in eine Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Keeper. Ebrahim legte nochmal quer zum mitgelaufenen El Sayed, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste. Schließlich strich der SC Lilienfeld die Optimalausbeute gegen Würmla ein.

Lilienfeld hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Der SC PREFA Lilienfeld präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Lilienfeld. Lilienfeld ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für den SC PREFA Lilienfeld, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage fiel der SV Würmla in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Offensive von Würmla strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Würmla bis jetzt erst sechs Treffer erzielte. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Würmla noch ausbaufähig. Nur einen von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SC Lilienfeld stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim ASV Ofenbinder Spratzern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Würmla den SC Gmünd.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – SV Würmla, 3:1 (0:1)

97 Mohamed Gad El Rab El Sayed 3:1

85 Patrick Schroffenauer 2:1

61 Kosovar Basholli 1:1

1 Clemens Lippert 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.