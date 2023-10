USC Seitenstetten stoppt gegen Herzogenburg eigene Talfahrt

Details Freitag, 27. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Etwa 200 Zuschauer kamen in die "iLife-Arena" nach Seitenstetten um das Spiel der 12. Runde mitzuverfolgen. Der USC Seitenstetten erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SC Herzogenburg. Seitenstetten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Herzogenburg einen klaren Erfolg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten bereits in Front. Manuel Hausberger markierte in der zweiten Minute die Führung. Nach einem Eckball wurde das Spielgerät per Kopf auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Hausberger im Zurücklaufen den Kopfball ideal setzte und zur Führung traf. In Minute elf scheiterte Seitenstettens Merdan Sehic per Kopf nur knapp.

Riesen Chance für Herzogenburg, aber der Ball will nicht ins Tor! jakob2007, Ticker-Reporter

Dann fanden auch die Gäste besser ins Spiel und hatten nach 19 Minuten die bis dahin größte Chance, doch der Abschluss streichte knapp am Gehäuse vorbei. Glück hatten die Heimischen vor allem in Minute 41, als ein Schuss von Takaya Kitagawa aus gut 18 Metern an den Querbalken krachte. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gastgeber machen den Sack erst sehr spät zu

Die erste Topchance im zweiten Durchgang hatten wieder die Gastgeber. In Minute 61 nahm Nico Poustka einen Steckpass auf und lief alleine auf Torhüter Christoph Streicher zu, doch der Abschluss landete genau in den Händen des Schlussmanns. Fünf Minuten später landete ein Kopfball der Heimelf auf dem Tordach (64.).

Seitenstetten mit der nächsten großen Chance, aber Michael Dietl vergibt. jakob2007, Ticker-Reporter

Michael Dietl konnte ebenfalls eine Eins-gegen-Eins-Chance gegen Streicher nicht nutzen und wieder blieb der Schlussmann der Gäste Sieger (65.). Herzogenburgs Nikica Zivkovic versuchte es nach 71 Minuten aus gut 25 Metern. Sein zunächst harmlos scheinende Schuss hoppelte nur Zentimeter am Tor vorbei. Kurz darauf scheiterte Zivkovic aus kurzer Distanz an Keeper Johannes Eder (72.).

Abdifataah Mohamed muss den Schiedsrichter kritisieren und bekommt dafür gelb rot. jakob2007, Ticker-Reporter

Die Luft beim SC Alltagshelden Herzogenburg war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Abdifataah Mohamed bemerkbar machte, der in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. 89 Minuten waren gespielt, als die Hausherren die weit aufgerückte Gäste-Abwehr in große Bedrängnis brachten. Doch Manuel Hausberger brachte den Ball am weit vor dem Tor agierenden Keeper Streicher nicht vorbei. Kurz vor Schluss traf Dominik Kammerhofer für den USC Seitenstetten (92.), nachdem er sich auf der linken Seite gegen zwei gegenspieler durchsetzte und den Ball mit viel Gefühl ins lange Eck schlenzte. Die Gäste warfen nochmal alles in die Waagschale und selbst Torhüter Streicher ging mit in den Angriff. Das nutzten die Heimsichen im Konter aus und der eingewechselte Jonas Rittmannsperger setzte noch einen drauf und schoss den Ball ins verweiste Tor (94.) zum 3:0-Endstand. Ein starker Auftritt ermöglichte dem USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten am Donnerstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Herzogenburg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USC Seitenstetten in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Seitenstetten derzeit auf dem Konto. Der USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Der SC Alltagshelden Herzogenburg befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den USC Seitenstetten weiter im Abstiegssog. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der Gast bislang noch nicht. Der Angriff des SC Herzogenburg ist mit neun Treffern der erfolgloseste der 2. Landesliga West. Der Tabellenletzte musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Herzogenburg insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase des SC Alltagshelden Herzogenburg dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Donnerstag das Feld als Verlierer.

Seitenstetten stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Würmla vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Herzogenburg den ASK Bau Pöchhacker Ybbs.

2. Landesliga West: USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten – SC Alltagshelden Herzogenburg, 3:0 (1:0)

94 Jonas Rittmannsperger 3:0

92 Dominik Kammerhofer 2:0

2 Manuel Hausberger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.